Tennistrainer Dieter Kindlmann über die Australien Open und deutsche Nachwuchsprobleme

Der Serbe Novak Djokovic gilt als Ausnahme-Tennisspieler. Geboren am 22. Mai 1987, wuchs er in der serbischen Hauptstadt Belgrad auf. Als Vierjähriger begann er mit dem Tennisspielen und hörte damit selbst während des Balkankrieges nicht auf. Mit zwölf Jahren kam er auf die Tennis Academy von Nikola Pilić in München. Neben Serbisch spricht Djokovic Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Slowakisch und Spanisch.