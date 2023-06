Dominik Portsidis verlässt den VfB Durach

Das Duracher Eigengewächs Dominik Portsidis wechselt zu Bayernliga-Aufsteiger 1. FC Sonthofen. Wie die Lücke, die der Top-Stürmer hinterlässt, geschlossen werden soll.

09.06.2023 | Stand: 16:06 Uhr

Fußball-Landesligist VfB Durach verliert seinen Top-Stürmer Dominik Portsidis. Der 23-Jährige wechselt – wie sein bisheriger Clubkollege, Freund und VfB-Mittelfeld-Stratege Manuel Methfessel – zum Bayernliga-Aufsteiger 1. FC Sonthofen. Das gab Vorsitzender Peter Dietrich bekannt.

Er und Sportlicher Leiter Stefan Feneberg betonten, dass die Lücke von Portsidis mit Leuten aus den eigenen Reihen geschlossen werde. Die Transferaktivitäten beim VfB seien so gut wie abgeschlossen.

Dominik Portsidis: 26 Tore in drei Landesliga-Spielzeiten

Portsidis hatte in drei Landesliga-Spielzeiten in 61 Partien 26 Tore und zehn Assists für sich verbucht. Wie berichtet bekommen die Duracher im Gegenzug drei „Neue“ aus Sonthofen: Patrick Littig, Gregor Mürkl und Manuel Schäffler verlassen nach vielen Jahren den 1. FCS und schließen sich dem VfB Durach an.

