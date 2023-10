Drama um Top-Scorer: Jacob Lagacé verletzt sich im Training schwer

Der ESV Kaufbeuren wird für lange Zeit auf Stürmer Jacob Lagacé verzichten müssen. Wir haben mit ESVK-Boss Michael Kreitl gesprochen. Wie will er nun reagieren?

19.10.2023 | Stand: 10:31 Uhr

Hiobsbotschaft für den ESV Kaufbeuren aus der DEL2: Der kanadische Angreifer Jacob Lagacé, der in bis dato elf Spielen auf vier Tore und acht Vorlagen kam und somit teaminterner Top-Scorer ist, hat sich am Mittwoch im Training eine schwere Unterkörperverletzung zugezogen. Entsprechende Informationen hat der Verein bestätigt. Lagacé musste augenscheinlich unter starken Schmerzen vom Eis gebracht werden und ist inzwischen sogar schon operiert worden.

Der ESVK geht davon aus, dass der 33-Jährige etwa bis Jahresende ausfallen wird – bei schlechtem Heilungsverlauf vielleicht sogar länger. Gegenüber unserer Redaktion ließ Manager Michael Kreitl noch offen, ob der ESVK nun auf dem Transfermarkt aktiv werde. Zunächst müsste die finanzielle Machbarkeit eines solchen Vorgehens geprüft werden.

ESVK-Manager Kreitl: Kein Schnellschuss auf dem Transfermarkt

„Der langfristige Ausfall von Jacob Lagacé wiegt natürlich sehr schwer für uns. Wir werden deshalb natürlich auch mit einem Ersatz beschäftigen und den Spielermarkt sondieren. Einen Schnellschuss zum Wochenende wird es aber nicht geben. Wir müssen schauen, ob wir einen Spieler finden der zu unserer Spielphilosophie passt und dazu auch finanzierbar ist. Jacob Lagacé wünschen wir eine gute Besserung und eine schnellstmögliche Genesung", wird Kreitl on einer Pressemitteilung des ESVK zitiert.

ESVK-Spieler John Lammers hatte sich genau ein Jahr zuvor verletzt

Ironie des Schicksals: Genau ein Jahr zuvor, am 19. Oktober 2022, musste der ESVK die schwere Verletzung des damaligen Top-Scorers John Lammers vermelden. Er hatte sich am Oberkörper verletzt und musste ebenfalls rund zehn Wochen pausieren. Damals fand Kaufbeuren schnell Ersatz. Nur Tage später wurde Mikko Lehtonen mit einem Vertrag ausgestattet.

Am Wochende geht es für den ESVK nach der 1:4-Pleite am vergangenen Sonntag in Regensburg wieder in der DEL2 rund. Am Freitag trifft der ESVK auswärts auf die Bietigheim Steelers (19.30 Uhr). Am Sonntag (18.30 Uhr) emfangen die Joker die EC Kassel Huskies.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.