Dreimal Gold, einmal Silber: Thomas Kotissek räumt bei der Master-EM ab

Thomas Kotissek von der LG Allgäu überragt bei EM der Master in Pescara. Auch andere Allgäuer stechen bei den Wettkämpfen mit 9000 Teilnehmern heraus.

11.10.2023 | Stand: 16:15 Uhr

Die Läufer der LG Allgäu haben bei der Europameisterschaft der Masters in Pescara/Italien abgeräumt. Fünf Athleten hatten sich auf den Weg in den Süden gemacht, um mit 9000 weiteren Sportlern zu laufen. Und alle fünf Allgäuer traten die Heimreise mit mindestens einer Medaille im Gepäck an. Thomas Kotissek überragte und brachte dreimal Gold- und einmal Silber mit nach Hause.

Allgäuer Athleten zeigen bei Master-EM starke Leistungen

Während die M50-Athleten Christian Scholz (Germaringen) und Roland Meier (TV Kempten) auf den letzten Wettkampftag warten mussten, ehe sie sich ihr persönliches Mitbringsel um den Hals hängen durften, gelang das Harald Stecker (M55) und Otto Hörmann (M65) vom TV Kempten früh. Sie schafften mit dem deutschen Team im Crosslauf den Sprung auf das Treppchen. Stecker erreichte das Ziel als zweitbester Deutscher und 13. seiner Altersklasse und sicherte sich Bronze, für Hörmann (10. AK M65) gab es Team-Silber.

Über 5000 Meter starteten Stecker und Hörmann im B-FinaleHörmann kam nach 20:54 Minuten als Zweiter ins Ziel. Stecker siegte in 18:16 Minuten.

Das erste Gold gibt's im 10-Kilometer-Straßenlauf

Beim 10-Kilometer-Straßenlauf gab es das erste Gold für die LGA durch Thomas Kotissek (TV Kempten) in der M45. Mit einem fulminanten Schlussspurt setzte sich der Füssener ab und gewann als Gesamtdritter in 32:09 Minuten den Titel in seiner Altersklasse. Als Zugabe gab es noch Silber in der Teamwertung. Für Stecker wurde es ab der Hälfte zur Quälerei. „Da hat es mir komplett den Stöpsel gezogen“, sagte er. Er wurde Neunter (38:15), Hörmann Achter (42:26). In der Teamwertung gab es Silber für Stecker und Bronze für Hörmann. Scholz (36:59) und Meier (37:41) haderten mit der Hitze und kamen als 11. und 16. ins Ziel.

Beim Halbmarathon am letzten Wettkampftag gab es einen versöhnlicher Abschluss für Scholz und Meier. Kotissek krönt sich zum Doppel-Europameister. Scholz lief persönliche Bestzeit (1:18:45 Stunde) und wurde Sechster seiner AK. Meier kam 16 Sekunden nach Scholz ins Ziel, was auch für ihn persönliche Bestzeit und Rang sieben in seiner AK bedeutete. Als die beiden ins Stadion einliefen, war das Rennen für Kotissek beendet.

Besonderer Moment für die Läufer: Zielankunft im Stadion von Pescara

Etwa acht Minuten zuvor lief er durchs Marathontor ins Stadion in Pescara ein und legte jubelnd die Zielgerade auf der blauen Laufbahn zurück: Zweites Rennen, zweiter Titel, zweite Goldmedaille. Mit seinem Nationalteam-Kollegen Sebastian Hönig teilter er sich die Führungsarbeit und setzte sich dann ab. Bei 1:10:32 Stunde blieb die Zeit stehen. „Ein Zieleinlauf in einem so großen Stadion ist etwas Besonderes. Und wenn man dabei einen Titel gewinnt, ist das unbeschreiblich“, sagte Kotissek. Als Zugabe gab noch Gold mit der Mannschaft.

Lesen Sie auch: Thomas Kotissek mischt bei der Berglauf-EM vorne mit