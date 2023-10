Abt hat beim DTM-Saisonfinale am Hockenheimring noch zwei Titelchancen

Wenn zwei sich streiten, freut sich vielleicht Abt-Fahrer Ricardo Feller. Am Wochenende wird der neue DTM-Champion gekürt. Die Kemptener haben Titelchancen.

Das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) biegt am Wochenende am Hockenheimring mit zwei Rennen auf die Zielgerade ein. Dabei hat das Team Abt Sportsline aus Kempten noch Chancen auf die Titel in der Fahrer- und Teamwertung. An der Spitze liegen aktuell Thomas Preining (Porsche/190 Punkte), Mirko Bortolotti (Lamborghini/180) und Ricardo Feller (Abt/159). Und wenn sich die ersten beiden heftig duellieren, könnte Feller der lachende Dritte sein.

„Mit 31 Punkten Rückstand bin ich beim Finale aber wohl eher der Außenseiter“, sagt der Schweizer. Allerdings habe sich sein Auto beim Test in der vergangenen Woche „gut angefühlt“. „Wir konnten ein paar wichtige Sachen testen und sind top vorbereitet.“

Abt-Fahrer Kelvin van der Linde siegte zuletzt am Red Bull Ring

Fellers Teamkollege Kelvin van der Linde hat trotz seines Sieges zuletzt auf dem Red Bull Ring nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte keine Chancen mehr auf den Fahrertitel. „Mein Ziel ist es, am Ende der Saison in den Top Sechs zu sein“, sagt der gebürtige Südafrikaner, der inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und in Kempten lebt. „Aber natürlich geht es für mich und uns in erster Linie darum, die Teammeisterschaft zu holen.“

Davon geht auch Abt-Motorsportdirektor Martin Tomczyk aus. „Wir wollen unverändert beide Titel, auch wenn wir in beiden Meisterschaften jeweils 31 Punkte Rückstand haben und alle Marken in Hockenheim stark sein werden.“

In der Box werden Firmenchef Hans-Jürgen Abt und Geschäftsführer Thoma Biermaier stehen. Sie haben 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Finale nach Hockenheim eingeladen. Zudem werden sie am Freitagabend das neue DTM-Fahrzeug und die Sponsoren für die Saison 2024 vorstellen. Am Fahrerduo dürfte sich kaum etwas ändern.

Auch die Prominenz wird in der Abt-Box einmal mehr nicht fehlen. Sportmarketingleiter Harry Unflath hat Torwart-Legende Raimond Aumann (FC Bayern) und Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis ins Renntaxi eingeladen.

Nachhaltigkeit: Kritik an vielen Tests in der DTM

Für Diskussionen sorgte derweil in dieser Woche Norbert Haug, langjähriger Motorsportchef bei Mercedes. In einem Bild-Interview hatte er angeprangert: „Es wird viel zu viel getestet. Das ist ein Nachhaltigkeitsthema! Man darf künftig nicht weiter sinnlos Reifen und Sprit verheizen. Teilweise werden an einem Testtag pro Auto zehn Sätze – also 40 Reifen oder gar mehr – für kurze Qualifying-Übungen verbraucht. Ein einziger Testtag kostet 40.000 Euro und mehr. Das hat keine Zukunft.“

Haug würde das Testen am liebsten ganz abschaffen und nur noch am Simulator zulassen. So macht es Abt in der Formel E. Einer der Testfahrer ist hier Kelvin van der Linde. Er ist Reservepilot hinter Nico Müller und Lucas di Grassi, die schon bald ihre erste Ausfahrt im neuen E-Auto haben.

Die DTM am Hockenheimring im TV und Stream

ProSieben zeigt das DTM-Finale am Hockenheimring am Samstag und Sonntag ab 13 Uhr live.

