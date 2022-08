René Rast  wechselt von den Äbten zu BMW - hat aber noch eine Mission

Rennfahrer René Rast verlässt nach nur einer Saison das Abt-Team und wechselt zu BMW. Warum er diesen Schritt macht - und welches Ziel er noch verfolgt.

Nach einer langen Sommerpause beginnt am Wochenende die zweite Saisonhälfte der DTM mit zwei Rennen auf dem Nürburgring. René Rast liegt nur zehn Punkte hinter Tabellenführer Mirko Bortolotti im Lamborghini, doch jetzt ließ er die Bombe platzen. Der Audi-Werksfahrer verlässt die Äbte nach nur einem Jahr: „Es war keine einfache Entscheidung, nach so einer langen Zeit bei Audi zu sagen, wir gehen einen neuen Weg und suchen Alternativen. Leider ist es so, dass es für mich dort wenig motorsportliche Perspektiven und Weiterentwicklungsmöglichkeiten gab.“

Kein Platz mehr für den dreimaligen DTM-Champion?

Oliver Hofmann, der bei Audi Vorstandsmitglied für die Technische Entwicklung ist, beschreibt die neuen Audi-Ziele: „Unser Motorsport-Programm wird im Zuge der Elektrifizierung des Unternehmens gerade komplett neu aufgestellt.“ Da ist für den dreifachen DTM-Champion Rast offensichtlich kein Platz mehr. Tagelang wurde heftig spekuliert, wohin es den Wahl-Bregenzer zieht. Dann ließ er die Katze aus dem Sack, der 35-jährige heuert bei BMW an. Die Münchner schrieben in einer Pressemitteilung: „In welchen Fahrzeugen, Rennserien und Einzelevents Rast antritt, wird gemeinsam mit den Programmen der anderen BMW M Werksfahrer bekanntgegeben.“ Vermutlich werden es Einsätze in der DTM, bei den 24-Stunden-Rennen in Spa und am Nürburgring sowie ab 2024 mit dem BMW M Hybrid V8 auch in Le Mans.

Gleich nach dem Norisring hatte Rasts Management alle Audi-Fahrer zu einer gemeinsamen Fitnesswoche nach Kitzbühel geladen, inklusive BMW-Fahrer Sheldon van der Linde. „Kelvin und Sheldon kenne ich schon lange. Natürlich ist Sheldon ein Konkurrent, aber nur auf der Strecke, wenn wir den Helm aufhaben. Wenn wir privat unterwegs sind, sind wir gute Freunde“, erklärte Rast. Er nutzte die Sommerpause außerdem zur Taufe seines Sohnes Liam.

René Rast will sich auf den Titelkampf in der DTM konzentrieren

Jetzt will sich Rast komplett auf den Titelkampf konzentrieren: „Ich freue mich auf das Nürburgring-Wochenende. Als Dritter der Meisterschaft fehlen mir nur zehn Punkte auf P1. Ich bin hoch motiviert, dass wir weiter am Ball bleiben und den Abstand möglichst verkürzen. Der Nürburgring war in der DTM immer eine gute Strecke für mich – vor allem wenn ich an 2018 denke mit dem Doppelsieg, der Doppel-Pole und zweimal der schnellsten Rennrunde. Es ist eine schöne Strecke mit einer schönen Atmosphäre und vielen Fans – es ist definitiv einer der schöneren Events des Jahres.“

„Nach dem Norisring haben wir ein Halbzeitfazit gezogen und analysiert, wo wir uns noch weiter verbessern können, die drei Autos neu aufgebaut, Boxenstopps trainiert und einen Tag mit René in Spa getestet“, sagt Teamchef Thomas Biermaier zur Vorbereitung bei Abt Sportsline.

Kelvin van der Linde: "Freue mich auf die zweite Saisonhälfte"

Dort freut sich Rennfahrer Kelvin van der Linde auf die zweite Saisonhälfte: „Die Batterien sind wieder voll und ich freue mich auf eine spannende zweite Saisonhälfte. Ich möchte mithelfen, dass wir in der Teammeisterschaft weiter nach vorn kommen und natürlich noch das eine oder andere Rennen gewinnen.“ Teamkollege Ricardo Feller hat an den Nürburgring schöne Erinnerungen: „Ich konnte dort im letzten Jahr meinen bisher größten Titel im Motorsport einfahren.“

Die Rennen werden auf ProSieben und ran.de am Samstag und Sonntag jeweils ab 13 Uhr live übertragen.