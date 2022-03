VfB Durach und 1. FC Sonthofen im Fakten-Check: Wer holt sich den Derby-Sieg?

VfB Durach erwartet im Landesliga-Derby den Tabellenzweiten 1. FC Sonthofen. Welche Punkte für Durach sprechen - und was Sonthofen auszeichnet.

29.03.2022 | Stand: 17:01 Uhr

Man kennt sich, man schätzt sich: Alexander Methfessel, der Trainer des VfB Durach, und Benjamin Müller, der Trainer des 1. FC Sonthofen. Wenn sich die beiden am Mittwoch zum Oberallgäuer Derby in der Fußball-Landesliga in Durach (18.30 Uhr) treffen, wird nicht viel Zeit für nettes Geplaudere sein. Es geht um viel. Der VfB Durach (9. Platz/34 Punkte) und der 1. FC Sonthofen (2./51) brauchen jeden Zähler; die Gastgeber im Kampf gegen den Abstieg (der erste Relegationsplatz ist nur sechs Punkte entfernt), die Gäste im Kampf um den Wiederaufstieg in die Bayernliga (Spitzenreiter TSV Nördlingen hat vier Punkte Vorsprung, aber schon eine Begegnung mehr absolviert). Es wird wohl die Tagesform ausschlaggebend sein, wer am Ende die Oberhand behält. Wir haben im Vorfeld des Derbys nachgehakt, wie die Aussichten jeweils sind, welches Team aktuell Vorteile oder Nachteile aufweist. Der Fakten-Check: