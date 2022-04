ECDC: DEL 2 ja, aber nicht um jeden Preis

Sven Müller, Sportlicher Leiter der Indians, beantwortet die Frage: Was geschieht eigentlich, wenn der Eishockey-Oberligist aus Memmingen das Finale gewinnt?

22.04.2022 | Stand: 15:22 Uhr

Die Memminger Indians spielen ab Freitagabend gegen Regensburg um die Deutsche Oberliga-Meisterschaft. Viele Fans fragen sich nun: Was passiert eigentlich, wenn der Eishockey-Oberligist aus der Maustadt die Finalserie gegen die „Eisbären“ gewinnt?

Wie hält’s der ECDC mit der DEL 2?: Unsere Redaktion befragte dazu Sven Müller, den Sportlichen Leiter der Indians. Er erklärte: „Ein Finalsieg ist automatisch mit dem sportlichen Aufstieg in die DEL2 verbunden. Wir haben uns auch für diese Liga beworben und werden alles versuchen, den Aufstieg im Falle eines Finalsieges wahrnehmen zu können. Allerdings stehen uns da noch große Hürden bevor.“

Der Sportliche Leiter betont: „Kein finanzielles Risiko eingehen“

Wichtigster Punkt sei natürlich die finanzielle Machbarkeit, betont Müller, denn: „Wir wollen kein Risiko für unseren Verein eingehen und werden den Aufstieg nur wahrnehmen können, wenn wir es uns auch sicher leisten können.“ Außerdem müsse sich auch an der Hallensituation endlich etwas ändern, fordert der Sportliche Leiter des erfolgreichen Oberligisten. Müller: „Mit den infrastrukturellen Gegebenheiten in der Memminger Eissporthalle wird ein Aufstieg nicht leicht. Stichworte sind hier: Kabinen, Verpflegungsstände und Toiletten.“

Außerdem gebe es bislang keinen Kraftraum, keinen Presseraum und keinen VIP-Raum. „So ist eine erfolgreiche Teilnahme an der zweithöchsten Eishockey-Liga Deutschlands nicht dauerhaft machbar“, stellt Sven Müller klar. Doch auch der Verein selbst müsste im Falle eines Aufstiegs einiges ändern.

Aktuell sind im Verein laut Müller alle ehrenamtlich tätig. „Das wäre im Falle eines Aufstiegs nicht mehr möglich. Und wir bräuchten auch bezahlte Kräfte, etwa bei den Betreuern und in der Geschäftsstelle.“ Müller versichert: „Wir arbeiten im Hintergrund fleißig an den Lösungen. Ein möglicher Aufstieg würde uns nicht überraschend treffen.“

Sven Müller: „Ich bin sehr stolz auf den gesamten Verein“

Lesen Sie auch

Der ECDC Memmingen sagt: Hartelijk welkom! Die Niederländer kommen

Kommen wir zum Sportlichen: Hierzu sagt der Sportliche Leiter der Indians: „Der Einzug ins Finale ist für unser Team absolut verdient. Eine überragende Saison wird nun gekrönt. Ich bin sehr stolz auf den gesamten Verein. Was wir in den vergangenen Jahren erreicht haben, ist schon beachtlich."

Welches Team ist besser?: In der vergangenen Saison gewann Regensburg im Play-off-Viertelfinale der Oberliga Süd die hart umkämpfte Serie gegen Memmingen mit 3:2 Siegen.

Eishockey News: Behält der ECDC seinen Heimvorteil, setzt er sich durch

Das Fachblatt Eishockey News wagt nun folgende Prognose: „Vieles wird vom ersten Spiel abhängen. Schafft es Regensburg, den Frischevorteil (zwei Tage mehr Pause als die Indians, Anm. d. Red.) zu nutzen und am Freitag in Memmingen zu gewinnen, gewinnen die Oberpfälzer die Serie mit 3:1. Behalten die Indians hingegen ihren Heimvorteil bei, setzen sich die Maustädter am Ende mit 3:2 durch.“

Und was macht der siebte Mann?: Der ECDC wird weiterhin nicht nur am Hühnerberg, sondern auch auswärts von zahlreichen Fans unterstützt. Schon am Freitagvormittag war klar, dass es sogar für einen zweiten Fanbus, der am Sonntag nach Regensburg fährt, nur noch Restplätze gibt.