Mission Titelverteidigung: ECDC-Frauen peilen fünften Pokalsieg an

Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen spielen in Füssen um den DEB-Pokal. Das Team muss auf ein Trio verzichten – hat aber ansonsten einen kleinen Vorteil.

18.01.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Der Bundesstützpunkt in Füssen wird am kommenden Wochenende zum Schauplatz eines hochkarätigen Eishockey-Turniers. Vier Frauen-Mannschaften spielen am Samstag und am Sonntag in Füssen um den DEB-Pokal.

Die Augen sind dabei vor allem auf Titelverteidiger ECDC Memmingen gerichtet. Zuletzt fand das DEB-Pokalturnier im Jahr 2018 statt. Mit der Einführung von Play-offs in der Bundesligasaison 2018/19 wurde der Pokal nicht mehr ausgespielt. Seine Premiere feierte der Pokal im Jahr 2002. Die Indians-Frauen haben den DEB-Pokal bereits vier Mal (2013, 2016, 2017 und 2018) gewonnen.

ECDC Memmingen trifft im Halbfinale auf Mannheim

Am Samstag trifft der ECDC Memmingen, der derzeit an der Spitze der Bundesliga steht. Im Halbfinale (15.30 Uhr) auf den Drittplatzierten aus Mannheim. Im zweiten Halbfinalspiel (19 Uhr) kommt es zum Duell der favorisierten Frauen des ERC Ingolstadt mit den Eisbären Juniors Berlin.

Die Entscheidung um den Pokalgewinn fällt am Sonntag. Ab 11 Uhr treffen die Verlierer der beiden Halbfinalspiele aufeinander, das Finale steigt um 14.30 Uhr. Die Indians-Frauen könnten einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen Teams haben. Sie haben in diesem Jahr bereits Pflichtspiele in der Bundesliga gegen Bergkamen bestritten (4:1, 10:0). Zum Vergleich: Mannheim hatte seit dem 10. Dezember kein Pflichtspiel mehr. Die Zielsetzung gibt Trainer Waldemar Dietrich vor: „Wir wollen den Pokal nach Memmingen holen.“

Drei Spielerinnen fehlen den Indians-Frauen

Fehlen werden Laura Kluge (Reha), Marina Swikull (krank) und die verletzte Anna Rose, die zuletzt mit der U18-Nationalmannschaft bei der WM in Italien unterwegs war.