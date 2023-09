Der Kader des ECDC Memmingen für die Saison 2023/24 in der Oberliga Süd

Neun Zu- und fünf Abgänge beim ECDC Memmingen: Mit einigen Veränderungen im Kader gehen die Indians in die Saison. So sieht das Team aus.

01.09.2023 | Stand: 11:01 Uhr

In der Saison 2022/23 ist der ECDC Memmingen in der Eishockey-Oberliga-Süd im Play-off-Achtelfinale gescheitert. Jetzt steht der neue Indians-Kader für die Saison 2023/24 in der Oberliga Süd fest.

Der Kader des ECDC Memmingen für die Oberliga-Süd-Saison 2023/24

Trainer

Daniel Huhn - 37 Jahre

Jochen Vollmer (Torwarttrainer) - 43 Jahre

Torhüter

Jochen Vollmer - 43 Jahre - Nummer 29

Marco Eisenhut - 28 Jahre - Nummer 31

Leon Meder - 24 Jahre - Nummer 39

Verteidiger

Felix Fleischer - 20 Jahre - Nummer 8

Maxim Mastic - 20 Jahre - Nummer 11

Maximilian Menner - 21 Jahre - Nummer 16

Lubor Pokovic - 31 Jahre - Nummer 24

Robert Peleikis - 29 Jahre - Nummer 26

Sven Schirrmacher - 31 Jahre - Nummer 33

Leon Häring - 20 Jahre - Nummer 53

Christopher Kasten - 20 Jahre - Nummer 55

Linus Svedlund - 29 Jahre - Nummer 72

Lesen Sie auch: Für den ECDC Memmingen geht es wieder los

Stürmer

Marcus Marsall - 33 Jahre - Nummer 6

Fabio Sarto - 19 Jahre - Nummer 9

Oliver Ott - 21 Jahre - Nummer 15

Milan Pfalzer - 27 Jahre - Nummer 19

Dominik Meisinger - 43 Jahre - Nummer 22

Pascal Dopatka - 21 Jahre - Nummer 23

Sofiene Bräuner - 24 Jahre - Nummer 28

Denis Fominych - 30 Jahre - Nummer 47

Matej Pekr - 35 Jahre - Nummer 69

Edgars Homjakovs - 27 Jahre - Nummer 71

Jaroslav Hafenrichter - 33 Jahre - Nummer 77

Tobias Meier - 23 Jahre - Nummer 93

Veränderungen im Kader zur letzten Saison

Diese Spieler sind neu im Kader des ECDC Memmingen

Sofiene Bräuner - kommt von den Hannover Indians

Lubor Pokovic - kommt von den Bayreuth Tigers

Tobias Meier - ebenfalls von den Bayreuth Tigers

Denis Fominych - kommt vom Herner EV 2007

Robert Peleikis - ebenfalls aus Herne

Edgards Homjakovs - kommt von den Blue Devils Weiden

Felix Fleischer - kommt von der EG Diez-Limburg

Oliver Ott - kommt von den Tölzer Löwen

Mit Leon Häring (20) und Fabio Sarto (19) kommen zwei neue Spieler aus U20-Teams. Sarto kommt von den Jungadler Mannheim und Häring von den Jung-Eisbären Regensburg.

Diese Spieler laufen in der Saison 2023/24 nicht mehr für den ECDC Memmingen auf

Petr Pohl geht zu den Eisbären Regensburg

Donát Péter geht zu den Selber Wölfen

Andrew Johnston hat aufgehört

Sergei Topol spielt jetzt für den Höchstadter ECE

Lion Stange läuft nun für den Herner EV 2007 auf

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.