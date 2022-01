ECDC Memmingen setzt sich auch in Höchstadt durch

Die Memminger Indians gewinnen zum zweiten Mal gegen die „Alligators“. Zum 6:4-Erfolg steuert einer gleich drei Tore bei.

19.01.2022 | Stand: 17:39 Uhr

Es war wieder knapp, aber nach dem 3:1 am vergangenen Freitag haben die Memminger Indians auch das Spiel in Höchstadt zu ihren Gunsten entschieden. Nach dem 6:4 (0:2; 4:1; 2:1)-Erfolg bei den „Alligators“ steht der ECDC weiterhin auf Platz drei in der Tabelle der Eishockey-Oberliga Süd, Höchstadt ist Sechster. Nach verschlafenem Start drehten die Indians eine hart umkämpfte Partie und holten sich am Ende den Sieg. Matchwinner mit drei Treffern war Petr Pohl.

Ganz und gar nicht zufrieden zeigte sich Indians-Coach Sergej Waßmiller mit den ersten 20 Minuten seines Teams in Höchstadt. Die Memminger ließen sich von den Hausherren in die Defensive drängen und agierten durchgehend zu zögerlich. Der Lohn für engagierte Gastgeber waren die Treffer durch Nikita Shatskiy und Jannik Herm zur 2:0-Pausenführung.

Die Kabinen-Ansprache von Trainer Waßmiller zeigt Wirkung

In den zweiten 20 Minuten zeigten die Maustädter dann ein anderes Gesicht. Die Kabinen-Ansprache des Trainers sollte Wirkung zeigen, und die Memminger übernahmen das Kommando. Sergei Topol verkürzte nach rund einer Minute bereits per Nachschuss, ehe Petr Pohl in der 23. Minute den Ausgleich folgen ließ.

Die Indians machten weiter Druck. Erneut war es Pohl, der frei vor Torhüter Benjamin Dirksen die Nerven behielt und sein Team erstmals in Führung brachte. Als dann Leon Abstreiter ebenfalls noch ein Tor folgen ließ, waren die Indians drauf und dran, bereits vorzeitig den Deckel drauf zu machen. Der russische HEC-Angreifer Nikita Shatskiy hatte da aber etwas dagegen. Er verkürzte nur wenige Sekunden vor der Pausensirene auf 3:4. Im letzten Drittel war das Spiel dann wieder ausgeglichen.

ECDC-Goalie Vollmer muss einige Male eingreifen

Der HEC witterte seine Chance und kam mit viel Elan aus der Kabine. Maxim Kryvorutskyy war schon nach rund zwei Minuten erfolgreich und glich die Partie aus. Mehrmals musste ECDC-Goalie Joey Vollmer in dieser Phase eingreifen. Ein weiteres Mal konnten die Gastgeber den starken Memminger Schlussmann aber nicht mehr überwinden.

Die Treffer fielen auf der anderen Seite: Alec Ahlroth fälschte einen Schuss zum 5:4 ab, Petr Pohl setzte mit seinem dritten Treffer noch einen drauf. Damit war die Partie, rund fünf Minuten vor dem Ende, entschieden, denn die Gastgeber kamen nicht mehr zu zwingenden Chancen.

Das Spiel des ECDC in Höchstadt in der Zusammenfassung

Ergebnis: Höchstadter EC – ECDC Memmingen

Tore: 1:0 (14:44) Shatskiy (Fardoe, Stobbe), 2:0 (16:58) Herm (Kokes, Litesov), 2:1 (21:03) Topol (Stange, Ahlroth), 2:2 (22:34) Pohl (Nirschl, Huhn), 2:3 (34:25) Pohl (Nirschl, Huhn), 2:4 (38:21) Abstreiter (Pfalzer, Vollmer), 3:4 (39:49) Shatskiy (Fardoe, Litesov), 4:4 (41:38) Kryvorutskyy (Grau, Fardoe), 4:5 (53:52) Ahlroth (Svedlund), 4:6 (55:52) Pohl (Hafenrichter, Svedlund).

Strafminuten: Höchstadt zwei, Memmingen sechs.

Referees: Schiedsrichter: Robert Ruhnau; Linienrichter: Tim Laudenbach und Henri Stehl.

Kader: So hat der ECDC Memmingen gespielt: Tor: Vollmer (60:00), Eisenhut – Verteidigung: Svedlund, Kittel; Stange, Kasten; Schirrmacher, Bergen – Angriff: Hafenrichter, Peter, Pohl; Topol, Ahlroth, Lukes; Huhn, Nirschl, Hofmann; Abstreiter, Pfalzer.