Sieg vor über 4500 Fans in Hannover: ECDC Memmingen nimmt nächsten Schritt zum Oberliga-Finale

Der ECDC Memmingen steht nur einen Sieg vor dem Einzug ins Finale der Eishockey-Oberliga. Gestern siegten die Indians vor über 4500 Fans mit 6:2 in Hannover.

15.04.2022 | Stand: 02:47 Uhr

Vor der Mega-Kulisse am Pferdeturm in Hannover begannen die Indians sehr konzentriert. Aus einer stabilen Defensive heraus sorgten sie immer wieder für Nagelstiche vor dem Hannoveraner Tor. Einer dieser schnellen Gegenangriffe führte zum 1:0 durch Sergei Topol nach acht Minuten. Hannover zeigte sich beeindruckt und bekam nach 16 Minuten den zweiten Gegentreffer durch Max Lukes.

Das Schussverhältnis von elf zu fünf für Memmingen im ersten Drittel sprach eine deutliche Sprache. Im zweiten Abschnitt zeigte sich, dass die Indians aus dem Allgäu an diesem Abend die stärkeren Indianer waren. Matej Pekr und Petr Pohl erhöhten mit einem Doppelschlag in der 28. und 30. Minute auf 4:0. Hannover hatte nicht viel entgegen zu setzen.

ECDC Memmingen: 4500 Fans am Pferdeturm Hannover Paroli geboten

Im letzten Drittel wurde es zunehmend ruppiger. Pohl und Hannovers Jayden Schubert wurden für längere Zeit auf die Strafbank geschickt. Für die Tore sorgten weiter die Memminger: Pohl und Lukes trafen zum 6:0.

Erst, als es der ECDC in den letzten Minuten ruhiger angehen ließ, sorgten Parker Bowles und Sebastian Christmann für Ergebniskosmetik aus Hannoveraner Sicht.

In der Best-of-Five-Serie führt der ECDC jetzt mit 2:0. Bereits am Samstag um 18 Uhr kann am Memminger Hühnerberg vor einer Rekordkulissse der erste Oberliga-Finaleinzug der Vereinsgeschichte fix gemacht werden.

Im Vorverkauf sind noch Tickets erhältlich. Beim ECDC rechnet man damit, dass der Hühnerberg ausverkauft sein könnte.

