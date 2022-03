Der ECDC Memmingen startet am Freitag in die Play-offs. Was Kapitän Daniel Huhn über sein Team, Gegner Herne und die Stimmung am Hühnerberg denkt.

17.03.2022 | Stand: 17:52 Uhr

Der ECDC Memmingen hat in der Eishockey-Oberliga Süd eine überragende Hauptrunde gespielt und beispielsweise nur ein einziges Heimspiel verloren. In der ersten Runde der Play-offs trifft der Zweite des Südens nun auf den Siebten des Nordens, die „Miners“ aus Herne. Wir sprachen vor dem ersten Spiel, das am Freitag ab 20 Uhr am Memminger Hühnerberg stattfindet, mit Indians-Kapitän Daniel Huhn.