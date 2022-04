Oberliga-Play-offs: Florian Silbereisen sorgt für Wirbel vor finalem Spiel

Am Freitag findet das vierte Spiel der Final-Serie in Regensburg statt. Inwieweit das von einem Event des Schlagersängers Silbereisen beeinflusst werden könnte.

25.04.2022 | Stand: 17:57 Uhr

Entscheidet Florian Silbereisen das Finale der deutschen Oberliga-Meisterschaft der Eishockeyspieler? Am Freitag, 29. April, findet das vierte Spiel der Serie zwischen den Eisbären aus Regensburg und den Indians aus Memmingen statt. Und zwar in der Donau-Arena in Regensburg. Nur: Einen Tag davor geht ebendort das „Große Schlagerfest.XXL“ mit Florian Silbereisen über die Bühne.

