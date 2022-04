ECDC Memmingen vergibt ersten Matchball gegen Hannover Indians

Der ECDC Memmingen hat im Halbfinale der Eishockey-Oberliga gegen die Hannover Indians den ersten Matchball vergeben. Vor 3700 Fans ging es in die Verlängerung.

Dort hatten die Niedersachsen nach 66 Minuten durch das Tor von Robin Palka das bessere Ende für sich. Zuvor feierten beide Fanlager am ausverkauften Memminger Hühnerberg wieder eine große Playoff-Party - diesmal mit bitterem Ausgang für die Memminger. Bitter vor allem deshalb, weil der ECDC nach 31 Minuten bereits mit 4:0 führte und mit einem Bein bereits im Oberliga-Finale stand.

Doch im Gefühl des sicheren Sieges nahmen die Memminger etwas zu früh den Fuß vom Gas. Nach den Treffern der Einheimischen durch Petr Pohl (14., 24.), Linus Svedlund (18.) und Sergei Topol (31.) kam Hannover noch im zweiten Drittel auf 2:4 heran.

Im letzten Drittel mussten die Niedersachsen alles riskieren. Begünstigt durch zwei Überzahlsituationen gelang den Hannoveranern tatsächlich der Ausgleich. Nach dem 4:4 nach 50 Minuten rief ECDC-Coach Sergej Waßmiller bei einer Auszeit seine Mannen nochmals zusammen. Die letzten Minuten gehörten tatsächlich wieder den Memmingern, der Siegtreffer wollte aber nicht mehr gelingen.

Verlängerung: Memmingen Indians machen Tempo, Hannover trifft

So musste die Verlängerung die Entscheidung bringen. Auch hier drückte der ECDC zunächst mächtig aufs Tempo - doch ein ungewohnter Fehler in der eigenen Zone sorgte für die kalte Dusche. Palka beendete das Spiel unter großem Jubel der rund 250 mitgereisten Hannover-Fans. Die Indians aus Niedersachsen nutzen an diesem Abend die Fehler der Allgäuer gnadenlos aus und erzwangen ein viertes Spiel.

In der Best-of-Five-Serie steht es nun 2:1 für die Memminger Indians, die weiterhin noch einen Sieg benötigen. Spiel vier findet am Montagabend (20 Uhr) wieder am Pferdeturm in Hannover statt. Sollte es noch zu einer entscheidenden fünften Partie kommen, würde diese am Mittwochabend (19.30 Uhr) erneut am Memminger Hühnerberg steigen.

