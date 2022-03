Die Indians schlagen am Dienstagabend den Herner EV mit 8:0. Der Gegner in der zweiten Play-off-Runde steht noch nicht fest, der erste Termin aber schon.

22.03.2022 | Stand: 21:52 Uhr

Sie haben’s geschafft! Die Memminger Indians stehen zum ersten Mal in ihrer 30-jährigen Vereinsgeschichte im Play-off-Viertelfinale der Eishockey-Oberliga. Nach einem 10:3-Heimsieg und einem 4:3-Erfolg nach Verlängerung in Herne ließ der ECDC Memmingen im dritten Spiel des Achtelfinales ein 8:0 (2:0; 1:0; 5:0) folgen. Damit ging die „Best-of-five“-Serie klar mit 3:0 an Memmingen.