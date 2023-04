Kilian Zierer beim NFL-Draft: So schätzt sein ehemaliger Jugendtrainer die Chancen ein

Der ehemalige Comets-Nachwuchsspieler Kilian Zierer nimmt am NFL-Draft teil. Sein Jugendtrainer Matthias Schütz stellt die Stärken des 23-Jährigen vor.

25.04.2023 | Stand: 17:15 Uhr

Vor fünf Jahren stand Kilian Zierer noch für die U19-Mannschaft der Allgäu Comets auf dem Feld – und verpasste damals mit seinem Team nur knapp den bayerischen Meistertitel. Seitdem ging die Football-Karriere des gebürtigen Münchners aber steil bergauf. Über das College of the Canyons in Santa Clarita (Kalifornien) kam Zierer 2020 an das Auburn College in Alabama. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag steht Zierer nun im ganz großen Schaufenster: der ehemalige Comets-Nachwuchsspieler hat sich für den Draft der amerikanischen Profiliga NFL in Kansas City angemeldet.

