Welchen Anteil die Allgäuer beim DEL-Überraschungsteam Frankfurt haben

Verteidiger Simon Sezemsky aus Füssen mischt mit Aufsteiger Frankfurt aktuell die DEL auf. Warum der Nationalspieler das Saisonziel neu definiert.

27.10.2022 | Stand: 17:18 Uhr

Man könnte meinen, es passt gerade alles. Sogar die Sonne scheint an diesem späten Herbstnachmittag in Frankfurt, wo die derzeit die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) aufmischenden Löwen beheimatet sind. Mit dabei ist auch eine Allgäuer „Connection“, die neben den Kaufbeurern Daniel Seitz (Physiotherapeut) und Bastian Kucis (Torwart), auch aus Verteidiger Simon Sezemsky aus Füssen besteht. „Wir sind eine coole Truppe, es ist auch schön, in der Kabine einen vertrauten Dialekt zu hören“, sagt der 29-Jährige, der im Sommer zum Aufsteiger nach Frankfurt wechselte.

