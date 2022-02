Der finnische Neuzugang beim ESV Kaufbeuren, Mikko Lehtonen, hat in seiner Karriere einiges erlebt. Für kurze Zeit musste der 34-Jährige sogar aussetzen.

03.02.2022 | Stand: 14:03 Uhr

Am Mittwochabend, bei seinem dritten Einsatz im Dress der Buron Joker, bekam der finnische Angreifer Mikko Lehtonen zu sehen, was in der zweithöchsten deutschen Eishockeyklasse, der DEL 2, an sportlicher Leistung so möglich ist. Mit 4:1 gewannen die Dresdner Eislöwen, der Tabellenführer, gegen den ESV Kaufbeuren. „Knapp dran“ gewesen sei seine Mannschaft, befand der Stürmer. Kaufbeuren würden lediglich „kleine Details“ fehlen, um dann auch fit für die Play-offs in einigen Wochen zu sein.