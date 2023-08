Pechvogel und Glückstreffer: Die AZ-Analyse zum Toto-Pokal-Spiel zwischen den FCM und dem TSV Kottern

Noah Müller sichert den FCM-Einzug in die zweite Runde des BFV-Toto-Pokals. Von einem Klassenunterschied ist aber beim 2:1-Sieg in Kottern nichts zu spüren.

02.08.2023 | Stand: 13:12 Uhr

Vergangene Saison standen sich der TSV Kottern und der FC Memmingen noch als Bayernliga-Konkurrenten gegenüber, nach dem Aufstieg des FCM kam es nun im BFV-Toto-Pokal zu einem schnellen Wiedersehen. Die Memminger schafften durch den 2:1 (1:1)-Sieg vor 450 Zuschauern am Dienstagabend in der Abt-Arena den Einzug in die zweite Runde. Die Erkenntnisse des Pokalabends:

