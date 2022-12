Leere Ränge beim ESC Kempten: Kaum Zuschauer bei nächster Niederlage

Der ESC Kempten steckt in der Krise. Was den neuen Trainer Harald Waibel bei der 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen gegen Königsbrunn besonders stört.

18.12.2022 | Stand: 17:28 Uhr

Der ESC Kempten wartet weiter auf den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Harald Waibel. Gegen den Tabellenzweiten EHC Königsbrunn unterlagen die Sharks im einzigen Spiel des Wochenendes am Freitagabend mit 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0) nach Penaltyschießen.

Dabei fehlten dem ESC Kempten nur 51 Sekunden für den ersten Sieg seit dem 25. November. Die Sharks führten im Schlussdrittel der Bayernliga-Partie mit 3:2, dann tanzte sich Königsbrunns Marco Sternheimer durch die Hintermannschaft der Gastgeber und platzierte die Scheibe im Winkel. „Ich bin etwas angefressen. Wir haben bis kurz vor Schluss geführt, außerdem habe ich vor Sternheimer explizit gewarnt“, sagte Waibel.

Der Gäste-Stürmer erzielte nicht nur den späten Ausgleich, sondern traf auch zum 1:0, legte das 2:2 vor und war der entscheidende Akteur im Penaltyschießen. „Ich finde es seltsam, dass wir ihn in der letzten Minute nicht genau beobachten. Insgesamt war ich nicht zufrieden. Uns fehlt der Killerinstinkt. Ich weiß gar nicht so recht, was ich sagen soll. Wir haben viel Arbeit vor uns“, sagte Waibel.

Kempten geht dreimal in Führung und verliert dennoch

Dreimal ging Kempten durch Adam Suchomer, Rostislav Martynek und Timo Schirrmacher in Führung, dreimal glichen die Gäste aus. Kempten versäumte es gegen die dezimierten Brunnenstädter, die nur mit 13 Mann angereist waren, den Vorsprung trotz bester Chancen vorentscheidend auszubauen. „Ich hoffe, dass ich die Mannschaft stabilisieren kann“, sagt Waibel. „Wir müssen uns Selbstvertrauen erarbeiten.“

Trainer Harald Waibel appelliert an Fans

An die Fans gerichtet, ergänzte der Kemptener Trainer: „Versucht bitte, positiv zu bleiben. Bei uns läuft nicht alles rund, aber wir versuchen viel, damit es wieder besser wird. Wenn jeder draufhaut, ist es nicht gut.“

So blieb es bei einem Punkt für den ESC Kempten, der sein nächstes Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen Peißenberg bestreitet. Der Einsatz von Kapitän Eric Nadeau ist fraglich, eine Schulterverletzung setzt ihn im Moment außer Gefecht.

