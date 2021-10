Trainer, Kader, Spielplan: Alle Infos zum ESV Kaufbeuren in der Übersicht

Wer läuft in der Saison 2021/2022 für den ESV Kaufbeuren auf? Wie sieht der Spielplan des Eishockey-Zweitligisten aus? Alle Infos und Termine auf einen Blick.

26.10.2021 | Stand: 16:28 Uhr

Der ESV Kaufbeuren zählt zu den Dauerbrennern in der DEL2. Die Joker spielen bereits seit der Saison 2009/10 dauerhaft in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga . Das Ziel ist diese Spielzeit klar: Die Kaufbeurer peilen die Qualifikation für die Play-offs an - das bedeutet, der ESVK will nach 52 Hauptrundenspielen mindestens auf Tabellenrang sechs stehen.

Mit welchem Kader der ESVK die Saison bestreitet und wie der Hauptrunden-Spielplan aussieht:

ESVK-Kader - DEL2-Saison 2021/2022

Trainer

Tray Tuomie

Co-Trainer

Sebastian Osterloh

Torhüter

Lesen Sie auch

Eishockey ESV Kaufbeuren An ihren Stutzen sollt ihr sie erkennen - neue Kleiderordnung der DEL2

Nummer 1 Sebastian Graf

30 Maximilian Meier

31 Dieter Geidl

32 Stefan Vajs

Verteidiger

7 Jan Pavlu

13 Fabian Koziol

16 Tobias Baader

20 Tobias Echtler

21 Sören Sturm

24 Philipp Bidoul

47 Alexander Thiel

55 Leon van der Linde

97 Simon Schütz

Stürmer

3 Yannik Burghart

8 Philipp Krauß

9 Max Oswald

10 John Lammers

11 Joseph Lewis

17 Florian Thomas

19 Tyler Spurgeon

22 Fabian Voit

26 Markus Schweiger

28 Markus Lillich

51 Branden Gracel

71 Sami Blomqvist

76 Maximilian Hops

Bilderstrecke

Der Kader des ESV Kaufbeuren für die Saiosn 2021/2022

1 von 18 Der 29-jährige Joseph Lewis spielt schon die fünfte Saison für die Joker. Bild: Benjamin Lahr Der 29-jährige Joseph Lewis spielt schon die fünfte Saison für die Joker. Bild: Benjamin Lahr 2 von 18 Stürmer Philipp Krauß ist 20 Jahre alt, läuft mit der Nummer acht auf und zählt zu den jungen Wilden biem ESVK. Bild: Benjamin Lahr Stürmer Philipp Krauß ist 20 Jahre alt, läuft mit der Nummer acht auf und zählt zu den jungen Wilden biem ESVK. Bild: Benjamin Lahr 3 von 18 Goalie Maximilian Meier ist Ersatzmann von Stamm-Torhüter Stefan Vajs. Bild: Benjamin Lahr Goalie Maximilian Meier ist Ersatzmann von Stamm-Torhüter Stefan Vajs. Bild: Benjamin Lahr 4 von 18 Der 27-jährige Verteidiger Jan Pavlu kam vor der Saison vom DEL2-Konkurrenten Heilbronner Falken. Bild: Benjamin Lahr Der 27-jährige Verteidiger Jan Pavlu kam vor der Saison vom DEL2-Konkurrenten Heilbronner Falken. Bild: Benjamin Lahr 5 von 18 Neuzugang Simon Schütz hat bereits für die Kaufbeurer gespielt, lief zuletzt aber für den ERC Ingolstadt in der DEL auf. Bild: Benjamin Lahr Neuzugang Simon Schütz hat bereits für die Kaufbeurer gespielt, lief zuletzt aber für den ERC Ingolstadt in der DEL auf. Bild: Benjamin Lahr 6 von 18 Stürmer Sami Blomqvist ist seit der Spielzeit 2016/2017 beim ESVK. Der Finne ist einer der besten Scorer im Joker-Team. Bild: Benjamin Lahr Stürmer Sami Blomqvist ist seit der Spielzeit 2016/2017 beim ESVK. Der Finne ist einer der besten Scorer im Joker-Team. Bild: Benjamin Lahr 7 von 18 Branden Gracel stammt aus dem kanadischen Calgary und stürmt seit 2018 für Kaufbeuren. Bild: Benjamin Lahr Branden Gracel stammt aus dem kanadischen Calgary und stürmt seit 2018 für Kaufbeuren. Bild: Benjamin Lahr 8 von 18 Cheftrainer Tray Tuomie folgte auf Rob Pallin, der den ESVK kurz nach Beginn der Saison auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Der US-Amerikaner Tuomie war zuvor Coach bei den Augsburger Panthern. Bild: Mathias Wild Cheftrainer Tray Tuomie folgte auf Rob Pallin, der den ESVK kurz nach Beginn der Saison auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Der US-Amerikaner Tuomie war zuvor Coach bei den Augsburger Panthern. Bild: Mathias Wild 9 von 18 Sebastian Osterloh ist Co- und Athletik-Trainer bei den Buron Jokern. Bild: Mathias Wild (Archiv) Sebastian Osterloh ist Co- und Athletik-Trainer bei den Buron Jokern. Bild: Mathias Wild (Archiv) 10 von 18 Markus Lillich hat in der Jugend des ESVK mit Eishockey begonnen und kehrte im Sommer 2021 zu seinem Heimatverein zurück. In der Zwischenzeit spielte der Stürmer unter anderem bei den Nürnberg Ice Tigers in der DEL. Bild: Mathias Wild Markus Lillich hat in der Jugend des ESVK mit Eishockey begonnen und kehrte im Sommer 2021 zu seinem Heimatverein zurück. In der Zwischenzeit spielte der Stürmer unter anderem bei den Nürnberg Ice Tigers in der DEL. Bild: Mathias Wild 11 von 18 Fabian Voit (links) und Markus Schweiger sind wichtige Offensiv-Stützen bei den Jokern. Voit spielt die zweite Saison in Kaufbeuren, Schweiger die dritte. Bild: Mathias Wild Fabian Voit (links) und Markus Schweiger sind wichtige Offensiv-Stützen bei den Jokern. Voit spielt die zweite Saison in Kaufbeuren, Schweiger die dritte. Bild: Mathias Wild 12 von 18 Kapitän Tyler Spurgeon kommt aus Edmonton (Kanada), spielt aber seit 2015 in Europa Eishockey. Bis 2020 lief er für den HC Innsbruck auf, danach wechselte er ins Allgäu. Bild: Mathias Wild Kapitän Tyler Spurgeon kommt aus Edmonton (Kanada), spielt aber seit 2015 in Europa Eishockey. Bis 2020 lief er für den HC Innsbruck auf, danach wechselte er ins Allgäu. Bild: Mathias Wild 13 von 18 Florian Thomas ist einer der dienstältesten ESVK-Spieler. Der Stürmer geht schon in der achten Saison für die Joker aufs Eis. Bild: Mathias Wild (Archiv) Florian Thomas ist einer der dienstältesten ESVK-Spieler. Der Stürmer geht schon in der achten Saison für die Joker aufs Eis. Bild: Mathias Wild (Archiv) 14 von 18 John Lammers ist der dritte Kanadier im ESVK-Kader. Der Stürmer aus Bowmanville kam 2020 gemeinsam mit Tyler Spurgeon vom HC Innsbruck. Bild: Mathias Wild John Lammers ist der dritte Kanadier im ESVK-Kader. Der Stürmer aus Bowmanville kam 2020 gemeinsam mit Tyler Spurgeon vom HC Innsbruck. Bild: Mathias Wild 15 von 18 Max Oswald ist ein Kaufbeurer Eigengewächs. Der junge Stürmer absolviert aktuell seine dritte DEL2-Saison. Bild: Mathias Wild (Archiv) Max Oswald ist ein Kaufbeurer Eigengewächs. Der junge Stürmer absolviert aktuell seine dritte DEL2-Saison. Bild: Mathias Wild (Archiv) 16 von 18 Verteidiger Alexander Thiel war vier Jahre in der DEL aktiv (Düsseldorf und Augsburg), ehe er in der Saison 2017/2018 zu seinem Heimatverein nach Kaufbeuren zurückkehrte. Bild: Mathias Wild (Archiv) Verteidiger Alexander Thiel war vier Jahre in der DEL aktiv (Düsseldorf und Augsburg), ehe er in der Saison 2017/2018 zu seinem Heimatverein nach Kaufbeuren zurückkehrte. Bild: Mathias Wild (Archiv) 17 von 18 Tobias Echtler (vorne) und Sören Sturm (dahinter) stärken beide die Verteidigung der Joker. Der gebürtige Füssener Echtler ist seit 2018 Teil des DEL2-Teams. Der langjährige DEL-Profi Sturm (Kölner Haie, EHC München und Straubing Tigers) absolviert seine zweite Saison in Kaufbeuren. Bild: Mathias Wild (Archiv) Tobias Echtler (vorne) und Sören Sturm (dahinter) stärken beide die Verteidigung der Joker. Der gebürtige Füssener Echtler ist seit 2018 Teil des DEL2-Teams. Der langjährige DEL-Profi Sturm (Kölner Haie, EHC München und Straubing Tigers) absolviert seine zweite Saison in Kaufbeuren. Bild: Mathias Wild (Archiv) 18 von 18 Fabian Koziol ist erst 22 Jahre alt, spielt aber schon seine fünfte Saison für das Kaufbeurer DEL2-Team. Bild: Mathias Wild (Archiv) Fabian Koziol ist erst 22 Jahre alt, spielt aber schon seine fünfte Saison für das Kaufbeurer DEL2-Team. Bild: Mathias Wild (Archiv) 1 von 18 Der 29-jährige Joseph Lewis spielt schon die fünfte Saison für die Joker. Bild: Benjamin Lahr Der 29-jährige Joseph Lewis spielt schon die fünfte Saison für die Joker. Bild: Benjamin Lahr

ESVK-Spielplan in der DEL2-Saison 2021/2022:

Oktober

01.10.2021 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Ravensburg Towerstars

03.10.2021 18:30 Uhr Löwen Frankfurt-ESV Kaufbeuren

08.10.2021 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Eispiraten Crimmitschau

10.10.2021 17:00 Uhr Dresdner Eislöwen-ESV Kaufbeuren

12.10.2021 20:00 Uhr Heilbronner Falken-ESV Kaufbeuren

15.10.2021 20:00 Uhr Bayreuth Tigers-ESV Kaufbeuren

17.10.2021 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Lausitzer Füchse

22.10.2021 19:30 Uhr EHC Freiburg-ESV Kaufbeuren

24.10.2021 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Heilbronner Falken

29.10.2021 19:30 Uhr EC Kassel Huskies-ESV Kaufbeuren

31.10.2021 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Tölzer Löwen

November

02.11.2021 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-EV Landshut

05.11.2021 20:00 Uhr Ravensburg Towerstars-ESV Kaufbeuren

07.11.2021 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Selber Wölfe

16.11.2021 19:30 Uhr EC Bad Nauheim-ESV Kaufbeuren

19.11.2021 20:00 Uhr Eispiraten Crimmitschau-ESV Kaufbeuren

21.11.2021 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Dresdner Eislöwen

26.11.2021 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Bayreuth Tigers

28.11.2021 17:00 Uhr Lausitzer Füchse-ESV Kaufbeuren

Dezember

03.12.2021 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-EHC Freiburg

05.12.2021 18:30 Uhr Heilbronner Falken-ESV Kaufbeuren

07.12.2021 19:30 Uhr EV Landshut-ESV Kaufbeuren

10.12.2021 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-EC Kassel Huskies

12.12.2021 15:30 Uhr Tölzer Löwen-ESV Kaufbeuren

17.12.2021 19:30 Uhr Selber Wölfe-ESV Kaufbeuren

19.12.2021 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Löwen Frankfurt

23.12.2021 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-EC Bad Nauheim

26.12.2021 18:30 Uhr Löwen Frankfurt-ESV Kaufbeuren

28.12.2021 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Ravensburg Towerstars

30.12.2021 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen-ESV Kaufbeuren

Januar

02.01.2022 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Eispiraten Crimmitschau

05.01.2022 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Lausitzer Füchse

07.01.2022 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Heilbronner Falken

09.01.2022 18:30 Uhr EHC Freiburg-ESV Kaufbeuren

14.01.2022 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Tölzer Löwen

16.01.2022 18:30 Uhr EC Kassel Huskies-ESV Kaufbeuren

18.01.2022 20:00 Uhr Bayreuth Tigers-ESV Kaufbeuren

21.01.2022 19:30 Uhr EC Bad Nauheim-ESV Kaufbeuren

23.01.2022 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-EV Landshut

28.01.2022 20:00 Uhr Ravensburg Towerstars-ESV Kaufbeuren

30.01.2022 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Selber Wölfe

Februar

04.02.2022 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Dresdner Eislöwen

06.02.2022 17:00 Uhr Eispiraten Crimmitschau-ESV Kaufbeuren

11.02.2022 19:30 Uhr Lausitzer Füchse-ESV Kaufbeuren

13.02.2022 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Bayreuth Tigers

15.02.2022 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-EHC Freiburg

18.02.2022 19:30 Uhr Tölzer Löwen-ESV Kaufbeuren

20.02.2022 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-EC Kassel Huskies

25.02.2022 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-EC Bad Nauheim

27.02.2022 17:00 Uhr EV Landshut-ESV Kaufbeuren

März

04.03.2022 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Löwen Frankfurt

06.03.2022 18:30 Uhr Selber Wölfe-ESV Kaufbeuren

Termine der Endrunden im Überblick:

Pre-Playoffs (Best-of-Three):

09.03. / 11.03. / 13.03.





09.03. / 11.03. / 13.03. Playoffs (Best-of-Seven):

Viertelfinale: 16.03. / 18.03. / 20.03. / 22.03. / 25.03. / 27.03. / 29.03.

Halbfinale: 31.03. / 02.04. / 04.04 / 06.04. / 08.04. / 10.04. / 12.04.

Finale: 15.04. / 18.04. / 20.04. / 22.04. / 24.04. / 26.04. / 29.04.





16.03. / 18.03. / 20.03. / 22.03. / 25.03. / 27.03. / 29.03. 31.03. / 02.04. / 04.04 / 06.04. / 08.04. / 10.04. / 12.04. 15.04. / 18.04. / 20.04. / 22.04. / 24.04. / 26.04. / 29.04. Playdowns (Best-of-Seven):

1. Runde: 16.03. / 18.03. / 20.03. / 22.03. / 25.03. / 27.03. / 29.03.

2. Runde: 31.03. / 02.04. / 04.04 / 06.04. / 08.04. / 10.04. / 12.04.

Lesen Sie auch: Kader und Termine: So spielt der ESC Kempten in der Bayernliga-Saison 2021/22