ESVK gelingt Überraschung bei den Kassel Huskies

Der ESV Kaufbeuren hat in der DEL2 am Sonntag wichtige zwei Punkte nach Verlängerung beim Tabellenzweiten Kassel Huskies geholt. Der ESVK-Kurzspielbericht hier.

17.01.2022 | Stand: 07:32 Uhr

Dem ESV Kaufbeuren gelang am Sonntagabend der zweite Sieg nach Verlängerung an diesem Wochenende. Den besseren Start erwischten die Allgäuer, als Kapitän Tyler Spurgeon nach 100 Sekunden zum 1:0 erfolgreich war. Nur 91 Sekunden später tanzte der zuletzt starke Brett Cameron durch die ESVK-Abwehr und glich zum 1:1 aus. Nach knapp zehn Minuten fuhr Kaufbeurens Keeper Stefan Vajs vom Eis, der 22-jährige Maximilian Meier ersetzte ihn in einer Unterzahlsituation. Ebenfalls in Unterzahl (Strafe Tobias Echtler) traf John Lammers zum 2:1 (14.), das Markus Lillich 16 Sekunden vor Drittelende auf 3:1 ausbaute.

Zum zweiten Drittel tauschte auch Kassel den Torwart, Kuhn kam für Neffin, der eine gute Chance von Fabian Koziol entschärfte. Bei einem Schuss von Fabian Voit kam Kuhn die Querlatte zu Hilfe. In der 38. Minute verkürzte Wahl per Schlenzer in den linken Winkel auf 2:3. Die Referees bemühten den Videobeweis, ob Voits Lattentreffer drei Minuten zuvor nicht doch drin war – war er nicht, also Anschlusstreffer Kassel.

DEL-2-Tabelle: ESVK bleibt Neunter

Auch im Schlussdrittel stand der ESVK defensiv gut, gestattete den Huskies nur wenige hundertprozentige Chancen. Mit Glück glich Kassels MacQueen aber doch noch zum 3:3 aus (54.). Eine Fünf-Minuten-Strafe gegen Kassels Krüger (54.) konnte der ESVK nicht nutzen. Der entscheidende Treffer gelang aber Spurgeon in der Overtime nach 62:47 Minuten zum 4:3.

Nach der Niederlagenserie im Dezember und Anfang Januar war das Wochenende mit zwei Overtime-Siegen ein erster Befreiungsschlag für den ESVK. In der DEL-2-Tabelle bleibt Kaufbeuren weiterhin Neunter und kann jetzt 74 Punkte für sich verbuchen.

