Fünfter Sieg in Folge: Der ESVK-Kapitän erklärt das Erfolgsgeheimnis

Der ESV Kaufbeuren besiegt Heilbronn im Penaltyschießen mit 4:3. Das ist nicht selbstverständlich, lagen die Joker doch mehrmals im Spiel zurück.

25.10.2021 | Stand: 19:07 Uhr

Der ESV Kaufbeuren bleibt auch im fünften Spiel unter Cheftrainer Tray Tuomie unbesiegt. Im Heimspiel gegen die Heilbronner Falken fuhren die Buron Joker vor gut 1700 Zuschauern einen 4:3-Sieg ein, der allerdings erst nach Penaltyschießen klar gemacht wurde. 65 Minuten über war das Spiel eine enge Kiste - und geprägt von dem ein oder anderen Fehler auf beiden Seiten. Torwart Stefan Vajs, der für seinen ESVK ein ums andere Mal brenzlige Situationen entschärfte, fand nach dem Match recht klare Worte: Er bemängelte die vielen Scheibenverluste seiner Kaufbeurer im Spielaufbau, aus denen etliche Heilbronner Schüsse resultierten. 17 Stück waren es allein im ersten Abschnitt, 15 im dritten Drittel.

Eishockey ESV Kaufbeuren: Unnötige Fehler

„Es ist zwingend notwendig, dass wir das abstellen,“ sagte Vajs. Ähnliche Fehler habe Kaufbeuren auch am Freitag in Freiburg gemacht - und solche Fehler würden es, meint der Schlussmann, schwer machen, Spiele zu gewinnen. „Wir haben es nun zwei Mal geschafft, aber wir sollten es nicht auf die Spitze treiben.“ Das Spiel gegen Heilbronn zu gewinnen, war keineswegs selbstverständlich - und die Partie hätte auch anders ausgehen können. Drei Mal gingen die Gäste in Führung, etwa direkt in der zweiten Minute, zudem in der 18. und der 37. Minute. Gut war, dass die Joker jeweils recht schnell eine passende Antwort in Form eines selbst erzielten Tores fanden. Der erst 19-jährige Yannik Burghart traf nach zwei Minuten und feierte somit seinen DEL2-Premierentreffer. Spurgeon jubelte in der 25. sowie der 37. Minute. Der ESVK-Kapitän sprach nach dem Match von einem „ereignisreichen Abend.“

Strafzeiten gegen den ESVK

Das lag nicht nur an seinen Toren und dem letztlich auch wunderbar verwandelten Penalty, sondern auch an den Strafen, die er in den letzten 25 Spielminuten kassierte. Drei Mal wanderte der Kapitän nämlich auf die Strafbank, nicht immer konnte er die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns nachvollziehen. „Ich bin einfach nur froh, dass diese Strafen nicht geschadet haben und dass ich der Mannschaft geholfen habe, zu gewinnen.“ In der Tat mussten die Joker in einer engen Schlussphase mitunter mit Mann und Maus verteidigen, um ein 4:3 für die Falken zu verhindern. Auf der Gegenseite waren es drei Strafen gegen die Gäste, die Kaufbeuren einen Vorteil erbrachten. In eigener Überzahl wollte der Puck kurz vor Schluss aber nicht über die Torlinie.

ESV Kaufbeuren gibt nicht auf und gewinnt

Besonders stolz zeigte sich Kapitän Spurgeon, was den Eifer und Ehrgeiz seines Teams betrifft. „Wir haben nie aufgehört, zu kämpfen“, erklärte der Stürmer. „Wir waren mehrere Male in Rückstand, haben aber trotzdem immer einen Weg zurück gefunden.“ Ein besonderes Lob sprach er Stefan Vajs aus, der der Mannschaft letztlich mit seinen Paraden die Chance offenhielt, zu gewinnen. Mit nun 14 Punkten von 15 möglichen aus den zurückliegenden fünf Matches haben sich die Joker in Richtung Tabellenspitze bewegt. Der ESV Kaufbeuren steht auf Platz vier der DEL 2.