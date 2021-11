Die gebeutelten Wölfe - Kaufbeurens Gegner kommt nicht zur Ruhe

Der ESVK sollte am Sonntag gegen den VER Selb spielen. Doch das Spiel wurde von den Oberfranken coronabedingt abgesagt. Es geht seit Freitag dort turbulent zu.

09.11.2021 | Stand: 15:42 Uhr

Drei Niederlagen hatte Aufsteiger VER Selb zuletzt kassiert – Coach Herbert Hohenberger sprach deshalb von einer „Lernphase“. Denn: „Die DEL2 ist ein riesengroßer Unterschied zur Oberliga“, sagte er vor dem Wochenende. An dem standen das Heimspiel gegen Bayreuth und die Partie beim ESV Kaufbeuren an. Da sollten endlich Punkte her. Doch dann wurden die Wölfe durch die Corona-Pandemie ordentlich gebeutelt: Mindestens vier Spieler seien erkrankt und beide Partien wurden abgesagt – dennoch wurde nun ein neuer Termin für das Spiel gegen den ESVK gefunden: am 14. Dezember.