ESVK empfängt am Freitagabend einen alten Rivalen

Der ESV Kaufbeuren trifft am Wochenende auf Rosenheim sowie auf Regensburg. In der DEL 2-Tabelle sind die drei Klubs punktgleich.

12.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Zahl dieses Eishockey-Wochenendes lautet 16. In der DEL2 haben derzeit gleich fünf Mannschaften 16 Punkte (Plätze zwei bis sechs). Nicht nur der drittplatzierte ESV Kaufbeuren, sondern unter anderem auch die beiden Wochenendgegner Rosenheim (5., Heimspiel am Freitag, 19.30 Uhr) und Regensburg (4., auswärts am Sonntag, 17 Uhr).

Über sechs Jahre hat es gedauert, bis sich der ESVK und die Starbulls wieder in einem Pflichtspiel treffen. Die Rosenheimer waren in der Saison 2016/17 durchaus überraschend abgestiegen. Damals verloren sie die Play-downs gegen die noch heute in der zweiten Liga vertretenden Crimmitschauer.

Buchloer Manuel Strodel spielt für Starbulls Rosenheim

Mit dem Rosenheim von damals, für das unter anderem Kult-Trainer Franz Steer prägend war, haben die Oberbayern heute nur noch wenig gemein. Gerade einmal zwei Spieler, unter anderem Kapitän Dominik Daxlberger, sind von damals noch übrig. Recht neu dabei ist der Buchloer Flügelspieler Manuel Strodel, seit 2022 ein Bulle.

Lesen Sie auch: Sten Fischer, ein Berliner mit Überblick

Der punktgleiche ESVK macht indes noch ein kleines Geheimnis um sein Line-Up gegen den alten Rivalen aus früheren Traditionsderbys. Mit Ausnahme von Verteidiger Alex Thiel sind alle fit. Aus München trainierten jüngst die Verteidiger Jakob Weber, Sten Fischer und Angreifer Thomas Heigl mit. „Wer ins Line-Up kommt, wird nach dem Abschlusstraining entschieden“, erklärte Cheftrainer Marko Raita, der zuletzt in Weißwasser seine Paradereihe mit Kapitän Tyler Spurgeon und John Lammers nur als dritten Sturm aufbot. „Ein Weckruf“, mutmaßten sogleich einige Fans. Klar ist: Einige jüngere ESVK-Spieler sollen wieder für Füssen in der Oberliga auflaufen. Zum Aufeinandertreffen mit Ex-Füssenern kommt es dann am Sonntag in Regensburg. Bei den Eisbären spielen André Bühler und Marvin Schmid – und auch in den Reihen der Oberpfälzer steht ein Akteur namens Jakob Weber.

EV Füssen und ECDC Memmingen in der Oberliga Süd gefordert

Zum Kellerduell erwartet der EV Füssen im Vergleich der Altmeister die Tölzer Löwen (Freitag, 19.30 Uhr), gegen die es in der Vorsaison vier Siege gab, und muss am Sonntag (18.45 Uhr) beim Dritten in Deggendorf ran. Nur einmal aktiv ist der ECDC Memmingen, derzeit Vierter. Die Indians gastieren am Freitag (20 Uhr) bei den Passau Black Hawks (10.)

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.