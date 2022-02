Die Lindenberg Chiefs gewinnen das Finale der Westallgäu-Eishockey-Liga deutlich. Weshalb es für sie so gut lief – und welche Bilanz die Organisatoren ziehen.

25.02.2022 | Stand: 10:04 Uhr

Erfolgsrezepte können manchmal ganz simpel sein. „Wir haben diesmal in Schwarz gespielt – und in Schwarz gewinnen wir immer“, sagt Kapitän Ralf Maidel. Da scheint was dran zu sein: Die Lindenberg Chiefs haben das Finale der Westallgäu-Eishockey-Liga gegen die Eiskratzer Ravensburg mehr als überraschend deutlich mit 11:0 (3:0, 4:0, 4:0) gewonnen und sich in der Division I der Hobbyliga erstmals den Meistertitel geholt.