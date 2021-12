Eishockey: Indians-Frauen schlagen den Tabellenführer

Sonja Weidenfelder erzielt gegen Planegg in der elften Sekunde der Verlängerung den 2:1-Siegtreffer. Schon im ersten Spiel des Wochenendes war ein Sieg drin.

13.12.2021 | Stand: 15:57 Uhr

Die Frauen des ECDC Memmingen haben Tabellenführer ESC Planegg-Würmtal die erste Saisonniederlage zugefügt: Der Eishockey-Bundesligist aus der Maustadt bezwang am Sonntagabend den Spitzenreiter mit 2:1 nach Verlängerung. Die Indians-Frauen festigten dadurch Platz drei. Bei dem Spiel waren wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen.

2:1: Das war auch nach dem ersten Vergleich des Wochenendes auf der Anzeigetafel gestanden, aber zugunsten der Planeggerinnen. Einen Tag später drehte Memmingen den Spieß um – und zwar völlig verdient. Denn auch die knappe Niederlage hätte laut Teammanager Peter Gemsjäger nicht sein müssen.

Das Spiel in Memmingen: Der einzige Vorwurf, den man den ECDC-Frauen nach dem zweiten Spiel machen konnte, war, dass sie die Partie am Hühnerberg nicht bereits nach 60 Minuten entschieden hatten.

Die beiden Teams kommen mit AC/DC aufs Eis

Sie gingen bereits in der zweiten Spielminute mit 1:0 in Führung. Als die beiden Teams aufs Eis gekommen waren, wurden sie von „Thunderstruck“ von AC/DC begleitet. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel schlug es dann im Planegger Tor ein. Nach einer Minute und elf Sekunden erzielte Katharina Häckelsmiller den Führungstreffer für den Tabellendritten. In der Folge standen beide Verteidigungen sehr sicher. Deshalb ging es beim Stand von 1:0 erstmals in die Kabinen.

Nach dem ersten Vergleich beider Teams hatte ECDC-Trainer Waldemar Dietrich noch gesagt: „Wir hatten es im Mitteldrittel selber in der Hand, mit ein, zwei Toren in Führung zu gehen.“ Doch in der Grafinger „Scheune“, wo der Tabellenführer und amtierende Meister seit vielen Jahren seine Heimspiele austrägt, stand es 1:1.

Marina Swikull hat die größte Chance der Memminger Frauen

Auch einen Tag später hätten die Memmingerinnen am Hühnerberg nach dem zweiten Abschnitt höher als 1:0 führen können, ja; müssen. Denn sie verteidigten nicht nur weiterhin ihren Vorsprung, sondern erspielten sich auch weitere gute Chancen. Die größte davon hatte eine Minute vor dem Drittelende Marina Swikull. Sie kam vor dem Planegger Tor frei und unbedrängt zum Schuss. Doch Lisa Hemmerle parierte mit einem artistischen Save. Und so hieß es auch nach 40 Minuten 1:0 für die ECDC-Frauen.

In den ersten Vergleichen in dieser Saison mussten die Memmingerinnen im Oktober noch mit zwölf Feldspielerinnen auskommen. Damals unterlagen sie Planegg zuhause nach aufopferungsvollem Kampf mit 0:2, kamen allerdings einen Tag später in der „Scheune“ böse mit 2:8 unter die Räder.

Seither hat sich einiges geändert. Die von großem Verletzungspech verfolgten Allgäuerinnen verfügen mittlerweile wieder über einen breiteren Kader. Sie müssen allerdings nach wie vor auf mehrere Spielerinnen verzichten, zum Beispiel auf die beiden Nationalverteidigerinnen Daria Gleißner und Carina Strobel.

Auch ohne ihr wichtiges Defensiv-Duo ließ die Indians-Verteidigung um Kapitänin Lena Kartheininger und Torfrau Saskia Serbest auch in den letzten 20 Minuten lange nichts zu. Und da es sich auch auf der anderen Seite, also vor dem Planegger Tor, nicht anders verhielt, hielten die Gastgeberinnen den kleinstmöglichen Vorsprung – bis zur 56. Minute: Da nahm Franziska Feldmeier im eigenen Drittel Fahrt auf, ging allein durch, zog vors Memminger Tor und drückte die Scheibe über die Linie. Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1.

Planegg und Memmingen sind „absolut gleichwertig“

Also ging es in die fünfminütige Verlängerung: Hier schlug nach elf Sekunden Sonja Weidenfelder eiskalt zu und sicherte ihrem Team den Zusatzpunkt.

Das Spiel in Planegg: In einer hochklassigen Partie waren beide Teams nach Angaben von Peter Gemsjäger absolut gleichwertig, die Gastgeberinnen am Ende die Glücklicheren. Die ersten fünf Minuten gehörten laut ECDC eindeutig den „Penguins“, die in beiden Spielen auf Julia Zorn und Kerstin Spielberger verzichten mussten. Die Allgäuerinnen konnten sich nur schwer von dem Dauerdruck befreien. Dann wurde die Begegnung immer ausgeglichener. Die Memmingerinnen hatten mehrere Chancen. Doch die Hintermannschaften und beide Torhüterinnen, Saskia Serbest ( ECDC Memmingen) und Lisa Hemmerle (ESC Planegg), hielten ihren Kasten sauber.

Ausgesprochen unglücklich war dann für die ECDC-Frauen der Planegger Führungstreffer. Ein Schuss von der blauen Linie wurde unhaltbar zum 1:0 für die Frauen aus Oberbayern abgefälscht (28. Minute). Doch die Indians setzten sofort nach und erarbeiteten sich danach ein deutliches Chancenplus. Ihre Mühen wurden schließlich belohnt: Sonja Weidenfelder glich noch im Mitteldrittel zum 1:1 aus (37.).

Wieder war es dann ein Schuss einer Planegger Verteidigerin, der zur erneuten Führung der Gastgeber führte (48.). Auch hier war die Memminger Torhüterin machtlos, ihr war die Sicht versperrt. Doch die Indians ließen nicht locker. In den letzten 90 Sekunden hatten die Allgäuerinnen dann die große Chance, in Überzahl zum Ausgleich zu kommen. Hier hatten die Indians-Frauen kein Glück – und es blieb bei der 1:2-Niederlage.

Einen Tag danach drehten sie dann den Spieß um.

Die Spiele der ECDC-Frauen gegen Planegg in der Zusammenfassung

Spiel eins

Ergebnis: ESC Planegg – ECDC Memmingen 2:1 (0:0; 1:1; 1:0).

Tore: 0:1 (27:40) Anna-Maria Reich (Monika Pink, Sybille Kretschmar), 1:1 (36:59) Sonja Weidenfelder (Laura Kluge, Lena Kartheininger), 2:1 (47:36) Celine Mayer (Anna-Maria Reich, Franziska Feldmeier).

Strafminuten: Planegg zehn, Memmingen vier.

Spiel zwei

Ergebnis: ECDC Memmingen – ESC Planegg 2:1 nach Verlängerung (1:0; 0:0; 0:1; 1:0).

Tore: 1:0 (01:11) Katharina Häckelsmiller (Kassandra Roache), 1:1 (55:51) Franziska Feldmeier, 2:1 (60:11) Sonja Weidenfelder.

Strafminuten: Memmingen sechs, Planegg sechs.

Spielerinnen des Abends: Planegg: Lisa Hemmerle, Memmingen: Sonja Weidenfelder.

Kader

Aufstellung ECDC: Tor: Saskia Serbest (jeweils 60:00), Julia Becker – Verteidigung: Mandy Dibowski, Ronja Hark, Lena Kartheininger, Mariah Hinds, Nadine Schattner – Angriff: Antje Sabautzki, Luisa Bottner, Laura Kluge, Sonja Weidenfelder, Anne Bartsch, Marina Swikull, Anna-Lena Niewollik, Katharina Häckelsmiller, Kassandra Roache und Charlott Schaffrath.

Die Topscorerinnen des ECDC:

1. Laura Kluge, 22 Scorerpunkte (14 Spiele/acht Tore/14 Assists/Platz fünf ligaweit)

2. Sonja Weidenfelder, 20 (14/7/13/8.)

3. Katharina Häckelsmiller, 11 (13/4/7/18.)

4. Anne Bartsch, 10 (14/7/3/20.)

Ein Video von Sonja Weidenfelders Siegtreffer findet man unter https://www.facebook.com/ECDC.Fraueneishockey