Harte Schale, weicher Kern: So tickt der neue Trainer des ESC Kempten

Bayernligist ESC Kempten startet am Sonntag gegen Schongau in die Saison. Neuer Trainer ist Sven Curmann. Der Landsberger hat bemerkenswerte Eigenschaften.

14.10.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Donnerstagabend im Eisstadion Kempten. Das vorletzte Training vor dem Saisonstart der Eishockey-Bayernliga am Sonntag ab 17.30 Uhr gegen die EA Schongau neigt sich dem Ende entgegen. Der Eismeister steht mit seiner großen Maschine schon bereit, während Nikolas Oppenberger seine Schlittschuhe noch einmal tief ins Eis bohrt, zu Zwischensprints von einer blauen Linie zur nächsten ansetzt und mit den Kufen so scharf abbremst, als wolle er die Stadiongaststätte nebenan gleich mit einem Kübel voll gecrashtem Eis versorgen.

Kurz davor wird in den beiden Angriffszonen noch einmal fleißig Überzahlspiel trainiert. In der Spielhälfte links klopft Co-Trainer Markus Russler anerkennend mit dem Schläger aufs Eis, weil seine Gruppe die schwarze Scheibe schnell durch ihre Reihen hat laufen lassen und der Puck dreimal in Folge auch im Netz zappelte. Ob es Zufall ist, dass auf der Gegenseite Cheftrainer Sven Curmann die Kombinationen immer wieder unterbricht, mit starker Stimme und noch stärkerer Gestik dazwischenfunkt, korrigiert und erklärt, soll sich ein halbes Stündchen im Trainerbüro herausstellen. Dort lassen Curmann und Russler die bisherige Vorbereitung Revue passieren und erklären dem AZ-Reporter, dass sie selbst und das Team „absolut bereit“ seien für den Auftakt gegen Schongau.

Die erste Mannschaft des ESC Kempten für die Bayernliga-Saison 2023/24. Bild: Julia Geppert

Immer wieder betont Curmann, der Neue, dass sich alles noch finden müsse. Dass es in den letzten Wochen auch mal ruckelte und er, der Perfektionist, sich von ESC-Urgestein Russler, seinem Assistenten, auch immer hat einfangen lassen. „Wir ergänzen uns gut“, sagt Curmann. Und Russler spielt den Puck zurück: So intensiv und gut habe er bislang noch mit keinem Trainer zusammengearbeitet.

Curmanns Philosophie

Der neue ESC-Trainer ist ein Kommunikator. Er redet gern und viel, schaut seinem Gegenüber tief in die Augen, versucht zu überzeugen und lässt seinen Gesprächspartner genug Pausen, um einzuhaken. Er interessiert sich für die Meinung anderer. „Die Zeiten haben sich geändert. Früher hat der Coach klare Ansagen gemacht – und keinen Widerspruch geduldet.“ Heute sei Mitbestimmung das große Thema, erst recht im Amateursport und Halbprofitum. Curmann will Lösungen gemeinsam erarbeiten – mit jedem einzelnen Spieler, mit dem gesamten Team. Die Zielsetzung für die neue Saison sei im Kollektiv erarbeitet worden. „Zu sagen, wir wollen Siebter oder Achter werden, war uns zu simpel. Wir wollten von den Spielern viel mehr. Persönliche Ziele, Zwischenetappen.“ All das hängt nun in der Mannschaftskabine, soll aktualisiert und angepasst werden. Curmann sagt: „Da sind tolle Gedanken dabei. Aber insgesamt war es mir noch ein bisschen zu brav.“ Der Trainer schiebt aber hinterher: „Wir haben sehr viele junge Spieler, die an ihren Aufgaben und Zielen wachsen werden.“

Curmann über Curmann

Wie charakterisiert sich der 40-jährige Landsberger eigentlich selbst? Da muss Curmann, der wegen einer gebrochenen Schulter seine aktive Eishockey-Karriere schon mit 17 Jahren beenden musste, aber auch schnell die Leidenschaft fürs Traineramt entdeckte, nicht lange überlegen: Eishockey sei für ihn eine Herzensangelegenheit. Beim Sport finde er als Verwaltungsangestellter im öffentlichen Dienst (Curmann arbeitet im Liegenschaftsamt der Stadt Landsberg) den richtigen Ausgleich. „Ich trage meine Gefühle schon mal nach außen“, sagt er. Und es folgen Sätze wie: „Wenn es laut werden muss, dann muss es raus“ und „Die Fans fragen sich schon, warum ich immer so böse schaue“. Er wisse selbst, dass er am Wochenende bei den Spielen immer enorm angespannt sei. Unter der Woche sei er aber auch immer für einen Spaß zu haben. Co-Trainer Russler schlittert verbal dazwischen: „Wenn der Coach die Dinge mal wieder zu verbissen sieht, bremse ich ihn schon.“ Schwer vorstellbar, wie sich dieser Mann mit der stattlichen Figur und der Vorliebe für Tattoos („für das Sharks-Logo suche ich noch einen Sponsor“) bremsen lässt, wenn er mal in seinem Element ist.

Das sagen andere über Curmann

„Harte Schale, weicher Kern“, urteilt Ervin Masek, der Sportliche Leiter des ESC, über Curmann. Er war von Beginn an überzeugt von dessen Qualitäten: „Er lebt Eishockey. Sven hatte noch gar keinen Vertrag bei uns, da war er schon viermal die Woche beim Sommertraining da.“ Ihn zeichne akribische Arbeit, Ehrlichkeit, ein unglaublicher Wille und die Emotion für den Sport und die Menschen aus. Stürmer Nikolas Oppenberger, der wegen einer 2 x 10-minütigen Disziplinarstrafe im Testspiel gegen Pfronten für die Partie gegen Schongau gesperrt ist, hat seinen neuen Coach in den ersten Wochen ebenfalls sehr positiv erlebt: „Mir gefällt, wie viel Wert er auf die taktische Disziplin legt und dass er auf Details achtet.“

Das sind die Aussichten vor dem ersten Heimspiel: Fünf Siege, aber auch vier Niederlagen in den Tests lassen die Kemptener Sharks jetzt nicht mit einer Rieseneuphorie ins Spiel gegen Schongau gehen. „Die Truppe muss sich finden“, sagt Oppenberger. „Es ist normal, dass am Anfang Sand im Getriebe ist.“ Und Curmann macht dann doch eine klare Ansage, die er mit niemand absprechen musste: „Wir wollen jedes Heimspiel gewinnen.“

