Dieser 16-Jährige vom EV Füssen ist schon auf dem Radar der NHL

Max Bleicher gilt derzeit als einer der zehn besten Eishockey-Verteidiger seines Jahrgangs auf der ganzen Welt. Was ihm Bundestrainer Harry Kreis geraten hat.

06.11.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Stell Dir vor, Du hast noch nicht mal den Führerschein und schon ruft der Bundestrainer bei Dir an: Max Bleicher muss sich dieser Tage manchmal selbst kneifen, so rasant geht es mit seiner Karriere als Eishockeyspieler voran. Der 16-Jährige debütierte vor kurzem nicht nur in der drittklassigen Oberliga beim seinem Heimatverein EV Füssen, sondern spielt sich auch immer mehr in den Fokus internationaler Scouts. Die weltweit anerkannte Eishockey-Datenbank Eliteprospects führt ihn inzwischen sogar als einen der zehn besten Eishockey-Verteidiger seines Jahrgangs – auf der ganzen Welt wohlgemerkt.

