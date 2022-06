Hochzeit in Memmingen: Nach Pech im Spiel nun Glück in der Liebe für Carina Strobel

Die Eishockey-Nationalspielerin hat in Memmingen ihre Freundin Stefanie Kostadinov geheiratet. Nach langer Verletzungspause will sie bald aufs Eis zurückkehren.

03.06.2022 | Stand: 21:38 Uhr

In der vergangenen Saison war sie vom Pech verfolgt. Doch jetzt strahlte Eishockey-Nationalspielerin Carina Strobel vom ECDC Memmingen mit der Sonne um die Wette. In Memmingen heiratete die 24-Jährige ihre acht Jahre ältere Freundin Stefanie Kostadinov. Gefeiert wurde anschließend in Krugzell.

Strobel zog sich bei der WM einen Kreuzbandriss zu

Nachdem sie nun ihr großes Glück in der Liebe gefunden hat, hofft Carina Strobel auch wieder auf Glück im Spiel. Denn das war ihr in der vergangenen Saison nicht hold: Die gebürtige Landsbergerin hatte sich bei ihrer fünften Teilnahme an einer Eishockey-Weltmeisterschaft einen Kreuzbandriss zugezogen. Deswegen war sie in der gesamten vergangenen Spielzeit zum Zuschauen verurteilt, als ihr Team Deutscher Vizemeister wurde.

Die frisch Vermählte schaut optimistisch in die Zukunft

Doch nun schaut die frisch vermählte Eishockey-Verteidigerin optimistisch nach vorne: „Wir sind seit rund drei Wochen wieder im Mannschaftstraining – und ich bin wieder voll mit dabei. Es macht Spaß, endlich wieder mit den Mädels zusammen trainieren zu können, das hat mir wirklich gefehlt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich in der kommenden Saison wieder voll am Start bin“, freut sich Carina Strobel.