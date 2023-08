Holländisches Team spielt künftig in der deutschen Eishockey-Bundesliga der Frauen

Was nach Aprilscherz klingt, ist Realität. In der DFEL spielen künftig die Amsterdam Tigers. Wieso der deutsche Meister ECDC Memmingen darüber nicht nur jubelt.

01.08.2023

Oh ja, mit den lieben Nachbarn aus den Niederlanden pflegen wir Deutschen schon lange eine ganz besondere Beziehung. Frau Antje wollte uns in früher Kindheit in der Werbung Käse aus Holland schmackhaft machen. Milder Gouda anstatt beißendem Allgäuer Bergkäs’ – das funktionierte nur so lange, bis Frank Rijkaard mit seiner Ekel-Spuck-Attacke gegen Rudi Völler im WM-Achtelfinale 1990 eine ganze Nation gegen sich, die Oranjes und auch gegen die smarte Käse-Tante aufbrachte.

