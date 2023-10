Indians empfangen Füssen zum ersten Allgäu-Derby der Saison

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen erwartet zum Duell gegen den Altmeister wieder weit mehr als 2000 Zuschauer. Am Sonntag wartet eine weitere schwere Aufgabe.

20.10.2023 | Stand: 10:15 Uhr

Mit dem ersten Allgäuer Derby der Saison meldet sich Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen, der am vergangenen Wochenende kein Heimspiel hatte, am Freitagabend in der Maustadt zurück. Gegen den EV Füssen (EVF) erwartet der ECDC nach eigenen Angaben „eine Kulisse von deutlich mehr als 2000 Zuschauern“. Das ist nicht vermessen, denn bereits bei den ersten beiden Heimspielen des Tabellenvierten wurden jeweils deutlich mehr als 2000 Zuschauer registriert.

Der ECDC Memmingen geht mit Selbstvertrauen ins Wochenende

Die Indians gehen mit Selbstvertrauen und Rückenwind ins Wochenende: Nach dem spielfreien Sonntag und zwei Wochen ohne Heimpartie präsentieren sich die Indians ihren Fans nun auch wieder am Hühnerberg. Die Begegnung am achten Oberliga-Spieltag hat es dabei in sich: Zu Gast in der Maustadt ist der Tabellenelfte, der EV Füssen. Es ist das erste Allgäu-Derby der laufenden Saison. Spielbeginn ist um 20 Uhr. Die Memminger, die sich nach zwei freien Tagen seit Montag wieder im Training befinden, gehen mit viel Selbstvertrauen und Rückenwind in den nächsten Abschnitt der noch jungen Saison. Nachdem der Auftakt in die Spielzeit laut ECDC „insgesamt doch als gelungen bezeichnet werden kann“, folgen nun die ersten Derbys sowie Vergleiche mit direkten Konkurrenten. Am Sonntag beispielsweise geht es für das von Daniel Huhn trainierte Team zum Tabellendritten nach Deggendorf. In personeller Hinsicht kann der Coach der Indians nahezu aus dem Vollen schöpfen. Pascal Dopatka meldete sich nach überstandener Krankheit wieder zurück. Lediglich Leon Häring droht weiter verletzt auszufallen. Für ihn könnte mit Förderlizenzspieler Lukas Bender Ersatz aus Ravensburg bereitstehen. Für das erste Derby, wie auch exakt eine Woche später gegen den EV Lindau, sind nach Angaben der Indians bereits zahlreiche Tickets im Vorverkauf abgesetzt worden. Insbesondere bei den Sitzplatzkarten seien in manchen Blöcken nur noch ausgewählte Plätze verfügbar.

Der EV Füssen hat sechs Punkte auf der Habenseite

Der EV Füssen kommt immer besser in Fahrt: Der Allgäuer Rivale vom Kobelhang kommt – nach einem turbulenten Sommer – immer besser in Fahrt. Gab es am ersten Spieltag noch eine böse Klatsche in Heilbronn (0:12), so konnte der EVF die restlichen Spiele deutlich knapper gestalten. Sechs Punkte stehen für den EVF bereits auf der Habenseite, drei weitere sollen aus Sicht der Schwarz-Gelben am Freitag folgen. Die wichtigsten Akteure des Altmeisters sind, neben Torhüter Benedikt Hötzinger, die Kontingentspieler Philippe Bureau-Blais und Eetu-Ville Arkiomaa sowie Julian Straub (früher ECDC). Bester Scorer ist im Moment der Kaufbeurer Förderlizenzspieler Leon Sivic. Mit Maxim Kryvorutskyy läuft ein weiterer Ex-Memminger für den EVF auf.

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Der Deggendorfer SC ist im Powerplay besonders stark

Beim Deggendorfer SC muss der ECDC auf der Hut sein: Mit nur einer Niederlage und fünf Siegen ist der Deggendorfer SC (DSC) hervorragend in die neue Runde gestartet. Das von Jiri Ehrenberger trainierte Team verfügt über zahlreiche Routiniers. Der wichtigste Spieler dürfte dabei aber Ex-DEL-Torwart Timo Pielmeier sein, der an guten Tagen, auch dank einer bärenstarken Defensive vor ihm, unüberwindbar scheint. Doch auch Thomas Greilinger, Lukas Miculka und Curtis Leinweber haben bislang einen starken Eindruck hinterlassen. Topscorer beim DSC ist Neuzugang Carter Popoff, der aus Passau zum regionalen Rivalen gekommen ist. Der starke Petr Sloukal ist ihm nach überstandener Verletzung aber bereits dicht auf den Fersen. Vor allem in Powerplay-Situationen für die Gastgeber müssen die Indians am Sonntagabend ab 18.45 Uhr besonders auf der Hut sein. Deggendorf weist hier mit Abstand die besten Werte in der Liga auf.

Der ECDC Memmingen hat sich öffentlich zum Thema „FC Memmingen und Zuschüsse durch die Stadt“ geäußert. Unsere Redaktion hat darüber bereits in Auszügen berichtet. Die komplette Stellungnahme ist unter www.memmingen-indians.de im Internet nachzulesen.

(mit maj)

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.