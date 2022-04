Playoff-Thriller in Memmingen: ECDC siegt gegen Tilburg in der Verlängerung

Der ECDC Memmingen hat Spiel 1 des Oberliga-Playoff-Viertelfinals gegen die Tilburg Trappers mit 4:3 nach Verlängerung gewonnen. Nun geht es in die Niederlande.

02.04.2022 | Stand: 01:00 Uhr

Die Memminger Indians haben vor der Saison-Rekordkulisse von 2435 Zuschauern die Tilburg "Trappers" im ersten Spiel des Viertelfinales der Eishockey-Oberliga mit 4:3 nach Verlängerung (1:1; 1:0; 1:2; 1:0) geschlagen. Den Hühnerberg zum Beben brachte ECDC-Stürmer Alec Ahlroth. Der "Rookie des Jahres" in der Eishockey-Oberliga Süd erzielte in der 51. Sekunde der Verlängerung den stürmisch gefeierten Siegtreffer für den ECDC. Damit gingen die Indians in der Best-of-five-Serie mit 1:0 in Führung. Spiel zwei steigt am Sonntag ab 15 Uhr in Tilburg. Wer zuerst drei Siege einfährt, zieht ins Halbfinale ein.

„Niemand siegt am Hühnerberg“: Mit dieser gastfreundlichen Erklärung, die auf einem riesigen Transparent stand, hatten die ECDC-Anhänger die Trappers am Memminger Hühnerberg empfangen. Da es das allererste Gastspiel der Niederländer in der Maustadt war, war es eine nette touristische Geste, den sympathischen Fans der Niederländer zu erklären, was in dieser Saison der Normalfall am Hühnerberg ist: Nämlich ein Erfolg der Gastgeber. Diese haben in dieser Spielzeit erst ein einziges Heimspiel verloren, und zwar in der Hauptrunde mit 2:7 gegen die "Starbulls" aus Rosenheim.

Auch die Trappers hatten etwas vorzuweisen: Sie hatten in den Play-offs in Unterzahl bislang noch kein einziges Tor kassiert. Das änderte sich in der neunten Spielminute am Hühnerberg: „Jaro“ Hafenrichter hämmerte im Powerplay die Scheibe von der blauen Linie aus zum umjubelten 1:0 für den ECDC in die Tilburger Maschen. Ruud Leeuwesteijn im Tor der Trappers sah den Puck erst, als er bereits hinter ihm im Netz lag.

ECDC-Goalie Marco Eisenhut zeigt großartige Paraden

Auf der anderen Seite hielt der überragende ECDC-Goalie Marco Eisenhut sein Team durch einige großartige Saves im Spiel. Die Niederländer waren mehrfach brandgefährlich vor dem Memminger Tor aufgetaucht. Doch 14 Sekunden vor dem Drittelende musste sich auch Eisenhut zum ersten Mal geschlagen geben: Der Kanadier Brett Bulmer, der bereits in der Hauptrunde 36-mal erfolgreich war, erzielte 13 Sekunden vor Ende des ersten Drittels das 1:1. Nun jubelten die rund 50 Fans aus den Niederlanden, von denen viele eidottergelbe Mützen trugen.

Der Memminger Petr Pohl scheitert in der 28. Minute mit einem Penalty

In der 28. Spielminute entschieden die Referees auf Penalty für Memmingen, doch Petr Pohl scheiterte an Tilburgs Goalie. Matej Pekr nahm eine Spielminute später genauer Maß: Er zog allein aufs Tilburger Tor und netzte zur 2:1-Führung für Memmingen ein. Dabei blieb es bis zum Drittelende. Denn die Trappers gingen den gut stehenden Indians meistens schon in der neutralen Zone in die Falle. Überhaupt machten die Memminger auch in den zweiten zwanzig Minuten den spritzigeren, agileren Eindruck. Die Niederländer, die bereits am Vortag angereist waren, wirkten träger, ideen- und harmloser. Sie kamen mit dem schnellen Spiel, dem hohen Tempo der Memminger über weite Strecken nicht zurecht.

Der heftig umstrittene Ausgleich fällt mit der Schlusssirene

Im Schlussabschnitt bedurfte es einer diskutablen Strafzeit für Memmingen, damit die Tilburger zurück in die Spur fanden. Der Kanadier Bulmer bedankte sich für das vorzeitige Ostergeschenk und glich in der 49. Minute aus. Doch der ECDC musste sich nicht lange grämen: Ebenfalls in Überzahl brachte Donat Peter seine Farben mit 3:2 in Führung. Die Tilburger versuchten es nun mit übetriebener Härte. Doch auch damit kamen sie nicht weiter. Und als alle schon dachten, dass das Spiel mit 3:2 ausgehen würde, erzielten die Gäste mit der Schlusssirene noch den - eigentlich nicht mehr verdienten - Ausgleich. Ob der Treffer Ties van Soest tatsächlich noch vor der Schlusssirene gefallen war, war in der Halle minutenlang heftig umstritten.

Doch die Schiedsrichter gaben das Tor. Das hieß: Verlängerung. Und da legte Alec Ahlroth seine ganze Wut in einen Handgelenkschuss und zimmerte die Scheibe nach 51 Sekunden zum 4:3-Siegtreffer ins Tilburger Tor.

Geht Memmingens Trainer Waßmiller nach Selb?

Für Wirbel hinter den Kulissen hatte am Spieltag ein Bericht des Fachblattes Eishockey News gesorgt. Darin wurde spekuliert, dass Memmingens Trainer Sergej Waßmiller zur neuen Saison nach Selb wechsle. Ähnliches berichtete auch die Frankenpost aus Hof.

Die Selber haben vor wenigen Tagen den Klassenerhalt in der DEL2 geschafft und sich danach von Coach Herbert Hohenberger getrennt. Waßmiller wurde nun von beiden Blättern als Hohenbergers Nachfolger ins Spiel gebracht.

Unsere Redaktion befragte dazu am Freitagabend in der Eissporthalle Sven Müller, den Sportlichen Leiter der Indians. Müller betonte vor dem ersten Spiel gegen Tilburg, er werde während einer laufenden Play-off-Serie derartige Gerüchte mit keiner einzigen Silbe kommentieren. Er machte aber auch deutlich, dass es nichts mit sportlichem Verhalten zu tun habe, vor der ersten Viertelfinal-Teilnahme des ECDC für derartige Unruhe zu sorgen. ECDC-Sprecher Michael Franz erklärte am Freitagabend in der Halle, die Indians würden sich zu diesem Thema erst äußern, nachdem das Team ausgeschieden sei.

Und das könnte noch eine ganze Weile dauern, wenn die Indians so weitermachen. Denn sie haben ganz offensichtlich einen Plan, wie sie auch die Trappers aus dem Rennen werfen können - und sie haben Heimrecht.