Neuzugang beim ESC Kempten: Diesen Namen kennen alle Eishockey-Fans

Sein Vater ging vor 30 Jahren für die EAK auf Torejagd. 23-Jähriger kommt vom HC Landsberg und gilt als Spezialist fürs Unterzahlspiel. Sein Job als Lehrer führt ihn ins Allgäu.

24.08.2023 | Stand: 13:35 Uhr

Lange ist es her, aber Markus Russler, Co-Trainer beim Eishockey-Bayernligisten ESC Kempten, erinnert sich noch gut daran: Es war in der Saison 92/93, als der junge Goalie hinten den Kasten sauber hielt und ein gewisser Larry Mitchell vorne in nur 22 Spielen satte 59 Punkte einfuhr. Mitchell war ein absoluter Punktegarant während seiner gesamten Karriere, die er in einigen DEL und DEL2 Vereinen verbrachte – unter anderem auch beim aktuellen DEL2-Vizemeister in Bad Nauheim. Während dieser Zeit kam Mitchells Sohn Christopher zur Welt. Die Gene des Vaters, der heute 56 Jahre alt ist und nach einigen Trainerstationen in der DEL (unter anderem viele Jahre bei den Augsburger Panthern) inzwischen als Sportlicher Leiter bei den Kloten Flyers in der Schweiz arbeitet, hat der Filius auf jeden Fall übernommen. Beim HC Landsberg ausgebildet, hat der 23-Jährige dort auch seine gesamte bisherige Laufbahn verbracht.

