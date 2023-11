Zwischenbilanz nach 17 Spielen - So schneidet der EVSK bislang in der DEL2 ab

Nach einem Drittel der DEL2-Hauptrunde liegt der ESV Kaufbeuren auf Platz zwei. Doch die Konkurrenz lauert dichtauf. Nun ist Pause.

07.11.2023 | Stand: 06:13 Uhr

Nach 17 Spieltagen, also rund einem Drittel der Hauptrunde, hat sich die DEL 2 in die Deutschland-Cup-Pause verabschiedet. Am Wochenende siegte der ESV Kaufbeuren mit 6:3 gegen Ravensburg, unterlag aber in Bad Nauheim den Roten Teufeln mit 2:3. Der Ligabetrieb nimmt am 17. November wieder Fahrt auf, dann gastiert Kaufbeuren in Krefeld. Doch welche Statistiken machen diese Saison des ESVK besonders?

ESV Kaufbeuren in der DEL2-Saison 2023/24: Der Tabellenplatz

Wie schon über weite Strecken der vergangenen Spielzeit: Die Joker sind aktuell Zweiter. Im Schnitt holten sie 1,76 Punkte pro Spiel, ein starker Wert. Anders als 22/23 ist die Tabelle jedoch wesentlich enger. Der Vorletzte Selb hat gerade einmal acht Punkte weniger als die Kaufbeurer.

Die Leistungsträger des ESVK

Derzeit kommen gleich drei Spieler bei den Jokern auf 14 Scorerpunkte. John Lammers, Jamal Watson und Sami Blomqvist. Blomqvist hat allerdings erst zehn Spiele absolviert, sieben weniger als Lammers und Watson. Mit sieben Toren ist er zudem Top-Torschütze der Joker. Pro Spiel macht der Finne mit deutschem Pass im Schnitt 1,4 Scorerpunkte und gehört damit zu den Besten der Liga. Verständlich, dass die Sorgen der Fans groß waren, als er am Freitag eine Sekunde vor Schluss beim Erzielen des 6:3 von Ravensburgs Julian Eichinger unfair gegen den Pfosten gecheckt wurde. Eichinger erhielt für diese „ekelhafte Aktion“, wie sie Joker-Trainer Marko Raita nannte, zwei Spiele Sperre. Blomqvist ist nichts passiert, er stand am Samstag schon wieder auf dem Eis.

Auswärtsschwäche bei den Jokern

Exakt zwei Drittel seiner Punkte hat der ESVK daheim geholt. Ginge es nur nach der Auswärtstabelle, dann wäre Kaufbeuren Play-Down-Kandidat. In der Fremde gab es bis dato nur zehn Zähler (Platz 12).

Tyler Spurgeon ist Bully-König beim ESV Kaufbeuren

Von allen Jokern, die bei mindestens 20 Anspielen im Kreis standen, ist Kapitän Tyler Spurgeon einmal mehr Bully-König. Er gewann 58,15 Prozent dieser Duelle. Zum Vergleich: Nikolaus Heigl kommt auf rund 38 Prozent.

Auf den Rängen ist Kaufbeuren unter dem Ligaschnitt besetzt

2571 Fans kamen im Schnitt zu den Heimspielen des ESVK. Damit liegen die Allgäuer allerdings unter dem Ligaschnitt, der 2845 Zuschauer beträgt. Klarer Spitzenreiter ist hier Krefeld mit durchschnittlich über 4200 Fans pro Match, Schlusslicht der EHC Freiburg (1817).

Die Münchner

Der ESVK hat bis dato vier Förderlizenzspieler aus München eingesetzt. Thomas Heigl stand in jedem Pflichtspiel auf dem Eis (sechs Scorerpunkte). Sein Bruder Nikolaus trug bisher neunmal das Joker-Dress (sieben Scorerpunkte). Die Verteidiger Sten Fischer und Jakob Weber waren sieben- und dreimal dabei. Für alle gilt: Um in den Play-offs für Kaufbeuren spielen zu dürfen, brauchen sie 20 Einsätze. Bliebe es beim aktuellen Schnitt, würde es o für die Heigls und Fischer reichen.

