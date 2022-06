Boxabend in Kempten: Wie die Pläne des Promoters aussehen und wem er die Veranstaltung widmet

Erneut messen sich Kämpfer aus der Region dort, wo sonst Eishockey gespielt wird. Welche Pläne Promoter Mevlüt Kaffar hat und wem er die Veranstaltung widmet.

22.06.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Das Kemptener Eisstadion wird am kommenden Wochenende wieder zur Bühne für Boxer. Promoter Mevlüt Kaffar vom Kemptener Team Faustkunst veranstaltet nach der Premiere im Juli 2021 am Samstagabend seinen zweiten Boxabend im Eisstadion. Insgesamt ist es die vierte Box-Veranstaltung, die Kaffar in Kempten auf die Beine stellt.

Dabei steht für Kaffar neben dem sportlichen Wettbewerb auch ein persönliches Anliegen im Fokus. Der Promoter widmet den Boxabend 2022 seinem im Dezember 2021 verstorbenen Bruder Muhammed Ali Kaffar. „Ich bin stolz, ihn an meiner Seite gehabt zu haben“, sagt Kaffar. „Der Boxabend steht unter dem Motto ’Legends never die’. Es wird aber keine Trauerfeier – wir feiern sein Leben.“ Wie im vergangenen Jahr bietet Kaffar auch diesmal wieder Boxern aus Kempten eine Bühne. Am Boxabend treten Athleten aus Kaffars Team Faustkunst und weitere Boxer aus der Region auf. Bei der Veranstaltung am Samstag – geplant sind laut dem Promoter acht bis zehn Kämpfe – arbeitet Kaffar auch wieder mit dem Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) zusammen.

Zum zweiten Mal findet ein Boxabend im Eisstadion statt

In der Mitte des Eisstadions wird wieder der Boxring aufgebaut, rings herum wird für die VIP-Gäste aufgestuhlt. Maximal 3000 Zuschauer sind bei der Veranstaltung zugelassen. 2021 kamen – damals noch unter Corona-Einschränkungen – 450 Gäste zum Boxabend. „Die Vorbereitungen laufen optimal. Im Vergleich zum vergangenen Jahr, als es viele Auflagen wegen Corona gab, ist alles viel entspannter“, sagt Kaffar. „Ich konnte mich dieses Mal wesentlich besser im Training um meine Boxer kümmern, weil ich mehr Zeit dafür hatte.“

Mächtig stolz war Promoter Mevlüt Kaffar (links) beim Boxabend 2021 auf seinen Schützling Mertay Kahveci (Mitte), der die Eurasia-Meisterschaft des Weltverbands WBF gewann. Bild: Dirk Klos

Im Hauptkampf über acht Runden trifft der Kemptener Mertay Kahveci auf den 34-jährigen Finnen Sami Enbom. „Das ist mit das Beste, was es gibt“, meint Kaffar. Kahveci stehe inzwischen auf Platz 298 von 1293 auf der Schwergewichts-Rangliste der Website Boxrec. Es gehöre eine Menge Arbeit und Kontaktpflege dazu, um gute Boxer ins Allgäu zu locken. „Da wird mit den Managern der Boxer verhandelt, deren Auftritt kostet ja Geld. Ich arbeite mit einem Matchmaker zusammen, wenn es um die Zusammenstellung der Kämpfe geht“, sagt der 43-Jährige. „Ich will auch mal klar sagen, dass wir uns bei dieser Veranstaltung nicht die Taschen vollstopfen. Die Eintrittspreise sind bewusst niedrig gehalten.“

Details zu den Box-Duellen stehen erst am Samstag fest

Details oder Namen der weiteren Teilnehmer will Kaffar nicht verraten. „Das mache ich erst nach dem Wiegen am Samstag“, sagt Kaffar. Wie unsere Redaktion erfahren hat, soll aber beispielsweise Fatih Dübüs aus Friedberg am Boxabend in Kempten in den Ring steigen. Der 28-Jährige gewann 2021 die Internationale Deutsche Meisterschaft.

Den Zuschauern wird neben den Kämpfen auch ein buntes Rahmenprogramm geboten. Neben dem Münchner DJ Ice Cap treten weitere Musiker am Boxabend auf.