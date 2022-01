Emotionslose Joker - Derby glatt verloren

Der ESV Kaufbeuren unterliegt in der DEL2 gegen den EV Landshut 1:4. Die alten Probleme der Kaufbeurer dauern an. Der kommende Gegner wechselt derweil den Coach.

24.01.2022 | Stand: 14:33 Uhr

Einer der erfahrensten Spieler der Joker, Florian Thomas, war es, der versuchte, das irgendwie Unerklärliche zu erklären. Nämlich, dass der ESV Kaufbeuren im Heimspiel gegen den ewigen Rivalen EV Landshut weder eine gewisse Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor entwickelte, noch die letzten Energiereserven locker machte, um drei Punkte einzufahren. Wohl gemerkt in einem Match, in dem es um weit mehr ging als ums bloße Prestige, denn Landshut ist nun elfter fünf Punkte hinter dem ESVK.

Platz zehn wackelt

Weil die Niederbayern aber drei Spiele weniger ausgetragen haben, wackelt Tabellenplatz zehn der Joker bedenklich. Thomas also war an der Reihe, einen Ansatz dafür zu finden, wieso Kaufbeuren nicht nur nach vier Minuten mit 0:1 in Rückstand geriet, sondern nach anschließendem Ausgleich prompt wieder mit 1:3 ins Hintertreffen geriet. „Die laufen zwei Mal alleine aufs Tor und hauen die Dinger rein. Wir haben zwei Alleingänge und hauen sie nicht rein“, analysierte Thomas die schon aus den zurückliegenden Wochen bekannte Offensiv-Schwäche der Allgäuer. Den 1:3-Rückstand nach rund elf Minuten noch aufzuholen, sei ein hoher Berg gewesen. Anders gesagt: Es gibt also offenbar Zweifel in der Mannschaft, in einem Heimspiel – ohne Publikum – in 49 Minuten noch zwei oder drei Treffer zu erzielen.

Toreschießen wird zum Mysterium

„Dass wir uns unglaublich schwer tun beim Toreschießen, haben wir gesehen. Gegen Bayreuth haben wir fünf Mal getroffen, ohne zu wissen, wie das zustande kam. Das hätte der Flaschenöffner sein können“, meinte Thomas. Der ESVK war insbesondere ab Beginn des zweiten Drittels optisch überlegen, jedoch nicht taktisch. „Landshut hat das clever gespielt und die Scheibe nur noch hoch rausgeflippt“, bilanzierte Thomas. Chancen waren für Kaufbeuren noch vorhanden, doch die Schüsse, die halbwegs gefährlich waren, stellten kaum ein Problem für den zum zweiten Drittel eingewechselten Olafr Schmidt dar.

Bayreuth sucht neuen Schwung

So gehen die Joker also erneut mit zwei Niederlagen in Folge, auch das Gastspiel am Freitag in Bad Nauheim ging schließlich verloren, in das nächste Heimspiel am Dienstagabend gegen Bayreuth (19.30 Uhr). Die Tigers versuchen, neuen Schwung zu finden. Sie hatten sich zurückliegende Woche trotz eines Treueschwurs von ihrem langjährigen Trainer Petri Kujala getrennt und den Kanadier Robin Farkas als neuen Mann an der Bande vorgestellt. Verschiedene Details wolle er verbessern, sagte Farkas, der bis 2020 Co-Trainer in Rapperswill (Schweiz) war, seitdem aber aus gesundheitlichen Gründen pausierte. Sein Einstand in Bad Tölz ging mit 3:7 daneben.

AZ-Bilanz des Abends

Mann des Abends

Weiße Weste: Der ab dem zweiten Drittel spielende für den EV Landshut spielende Torwart Olafr Schmidt parierte alle 28 Schüsse des ESVK auf sein Tor. Mitunter waren starke Paraden dabei, nicht selten war die Offensivarbeit der Kaufbeurer aber auch verbesserungswürdig.

Zitat des Abends

Lesen Sie auch

Eishockey ESVK Zwei Tore sind für den ESVK zu wenig für einen Sieg

„Die ersten zehn Minuten haben uns das Spiel gekostet.“ ESVK-Trainer Tray Tuomie

Zahl des Abends

Keine gute Leistung zeigte am Sonntag Sami Blomqvist. Die einstige Wunderwaffe des ESVK setzt ihre kreative Auszeit fort, stand beim ESVK-Tor am Abend nicht auf dem Eis, dafür aber bei drei Gegentoren.