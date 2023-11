Das Oberstdorfer Skisprung-Stadion hat einen neuen Namen

Früher war's die Skisprung-Anlage am Schattenberg, dann die Erdinger Arena und bis 2022 die Audi-Arena. Jetzt sichert sich ein polnischer Energiekonzern die Namensrechte.

23.11.2023 | Stand: 00:17 Uhr

Freunde der Nostalgie haben schwer zu knabbern an den ständigen Namensänderungen deutscher Sportstätten. Das alt-ehrwürdige Neckarstadion in Stuttgart heißt jetzt MHP-Arena, das Westenfalenstadion längst Signal-Iduna-Park, und und und. Nur in Hamburg haben sie die Rolle rückwärts hinbekommen: Die frühere AOL- und Imtech-Arena heißt seit 2015 wieder ganz altbacken Volksparkstadion. Auch die Wintersport-Fans im Allgäu müssen sich an einen neuen Stadion-Namen gewöhnen. Denn die Oberstdorfer haben die Namensrechte an ihrer WM-Skisprung-Arena am Schattenberg nun erneut verkauft. Nach Erdinger- und Audi-Arena heißt das Stadion ab sofort "Orlen Arena Oberstdorf Allgäu“.

