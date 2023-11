Kevin Volland und seine Frau Katja freuen sich über erneuten Nachwuchs

Familie Volland bekommt Zuwachs: Ende vergangene Woche kam das dritte Kind von Fußball-Profi Kevin Volland und seiner Frau Katja auf die Welt.

22.11.2023 | Stand: 13:16 Uhr

Tolle Nachrichten aus dem Hause Volland: Fußballprofi Kevin Volland und seine Frau Katja haben erneut Nachwuchs bekommen. Am vergangenen Freitag kam Tochter Isabella auf die Welt. Über ihr kleines Schwesterchen freuen sich auch die beiden anderen Töchter der Vollands, Emilia und Sofia Luisa. Der Familie gehe es gut, wie Vollands Vater Andreas unserer Redaktion bestätigte. Mit seinem Klub Union Berlin ist Volland am Wochenende (Samstag, 15.30 Uhr) beim FC Augsburg gefordert.

Mit Union Berlin trifft Volland am Wochenende auf den FC Augsburg

Zu den Fuggerstädtern hat der 31-jährige Offensivspieler aus Marktoberdorf übrigens eine besondere Beziehung, auch wenn er nie deren Trikot getragen hat: Sein erstes Spiel in der 2. Bundesliga für die Profimannschaft des TSV 1860 München, in die ihn der damalige Löwen-Trainer Reiner Maurer (Mindelheim) geholt hatte, bestritt Volland am 26. September 2010, als er beim 2:1-Sieg beim FC Augsburg in der 86. Minute eingewechselt wurde.