Erster Bundesliga-Einsatz für Ottobeurer Handballer

Der Ottobeurer Tim Kaulitz zählt nun zum erlesenen Kreis der Bundesliga-Profis. Wie es für den 20-Jährigen nach dem ersten Einsatz für Frisch Auf Göppingen jetzt weitergeht.

10.12.2021 | Stand: 15:56 Uhr

Es laufen die letzten fünf Spielminuten in der Göppinger EWS-Arena. Die gastgebenden Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen (FAG) steuern gerade auf einen souveränen Heimsieg zu. Das Spiel gegen den HC Erlangen plätschert im Grunde nur noch so dahin. Ganz anders stellt sich die Gefühlslage bei Tim Kaulitz dar: Für den 20-jährigen Ottobeurer ist – genau jetzt – der magische Moment gekommen. Der Moment, auf den er schon als Kind hingefiebert hat, der Moment, für den er jahrelang geschuftet hat.

Tim Kaulitz gewinnt mit Frisch Auf Göppingen 34:25

Linksaußen Kaulitz wird eingewechselt, fortan bestreitet er die ersten Bundesliga-Minuten seines Lebens. Bis zur Schlusshupe, die den 34:25 (16:12)-Sieg seiner Göppinger besiegelt, darf der Unterallgäuer in die Handball-Bundesliga reinschnuppern – in die Spielklasse, die nicht selten als die beste der Welt bezeichnet wird. Und Tim Kaulitz hat dort nun seine ersten Minuten absolviert.

Allein das ist schon eine herausragende Leistung, auf die der Sohn eines Ottobeurer Gastronomen-Ehepaars stolz sein kann. Die Liste Allgäuer Handball-Profis aus Gegenwart und Vergangenheit ist ja nicht gerade ausufernd lang. Auf die Chance, in der Eliteliga auflaufen zu dürfen, hat der ehrgeizige Blondschopf lange Zeit geduldig gewartet.

Ausgestattet mit einem Doppelspielrecht für FAG und den Drittligisten TuS Fürstenfeldbruck, schien die nähere Zukunft des Linksaußen eher in Oberbayern denn am Rande der Schwäbischen Alb zu liegen. Als dann aber am Dienstag der vergangenen Woche Kaulitz‘ Handy klingelte und ihm der Göppinger Trainer Hartmut Mayerhoffer eröffnete, dass er ihn für den Kader des Erlangen-Spiels einplane, kam dies für den frisch Berufenen „zu diesem Zeitpunkt sehr überraschend“.

Die Premiere verläuft für den Ottobeurer erfreulich

Hintergrund des Ganzen: Der aus dem TSV Ottobeuren hervorgegangene Kaulitz rückte in den Spieltagskader, weil Nationalspieler Marcel Schiller – ebenfalls Linksaußen – wegen Schulterproblemen ausfiel. „Das ging dann alles ganz schnell“, erzählt Kaulitz, „ich hab‘ dann von Mittwoch bis Freitag in Göppingen mittrainiert.“ Seine Premiere im Trikot des früheren Europapokal-Siegers verlief für Kaulitz erfreulich gut. „Ich kam zwar in Ballbesitz, aber nicht zum Torwurf“, erinnert er sich. „Für den allerersten Einsatz waren die fünf Minuten am Stück aber mehr, als man erwarten konnte“, findet der wieselflinke Außenspieler.

Aufgrund der strengen Corona-Bestimmungen sahen lediglich 750 Zuschauer die Partie in der ehemaligen Hohenstaufen-Halle, die seit geraumer Zeit EWS-Arena heißt. Die Umstände seiner Erstliga-Premiere hätten günstiger sein können, daraus macht Kaulitz keinen Hehl: „Es ist natürlich sehr schade, wenn man in einer Arena spielt, die eine Kapazität für knapp 6000 Zuschauer hat und davon dann nur ein Bruchteil zugelassen ist.“

Immerhin: Tims Eltern Ursula und Richard erlebten den familiären Festtag auf der Tribüne mit. Das Spiel insgesamt bilanzierte Tim Kaulitz so: „Wir sind als Mannschaft sehr zufrieden mit unserem Spiel und dem Ergebnis. Durch den Sieg sind wir nun Fünfter und bleiben auf Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen.“ War der Trainer denn mit ihm zufrieden? Unmittelbar nach dem Match habe er von Mayerhoffer zu seiner eigenen Leistung kein Feedback bekommen, sagt Kaulitz. Der Grund: „Ich musste sofort zu einem Fernsehinterview.“

Am Sonntag könnte Kaulitz auch in Lemgo auflaufen

Und wie geht‘s jetzt weiter? Seinen individuellen Fahrplan für die Vorweihnachtszeit skizziert der Bundesliga-Novize so: „Ich werde sowohl in Fürstenfeldbruck als auch in Göppingen mittrainieren. Vermutlich bin ich auch bei sämtlichen Spielen mit dabei. Das wird gerade von Woche zu Woche neu besprochen.“ Und so zeichnet es sich ab, dass Kaulitz auch am Sonntag beim Spiel in Lemgo das Göppinger Trikot überstreifen wird.

Klar ist aber auch: Auch andere Profiklubs haben den Namen Tim Kaulitz inzwischen auf dem Radar.