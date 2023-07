Es ist ein besonderes Jahr für den Hauchenberglauf

Die Veranstaltung des TV Weitnau am Samstag ist Teil des neuen VBAO-Voralpencups. Worin der Reiz des Wettbewerbs am Hauchenberg besteht.

05.07.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Der diesjährige Hauchenberglauf wartet mit einer spannenden Neuerung auf: Die Laufveranstaltung des TV Weitnau zählt zum VBAO-Voralpencup, der dieses Jahr seine Premiere feiert. Zu dieser Laufserie zählen neben dem Walter-Riedle-Hauchenberglauf auch der Kugelberglauf, der schon Anfang Mai stattfand, sowie der Eistobellauf am 22. Juli.

Drei Wettbewerbe zählen zum VBAO-Voralpencup

Mit diesem Wettbewerb haben sich der TV Weitnau und der Nachbarverein SV Maierhöfen etwas einfallen lassen, um die Veranstaltungen für die Laufsportler noch attraktiver zu gestalten. „Der Eistobellauf wird 20 Jahre alt. Dann kam die Idee auf, auch den Weitnauer Hauchenberglauf einzubeziehen. Er liegt direkt vor der Haustür – und passt ins Profil“, sagt Mitorganisator Dominic Poschenrieder. Herausgekommen ist eine neue Laufserie „für alle, die gerne im Gelände laufen“.

Das sind die Pläne der Veranstalter

Die Läufe sind sich alle ähnlich, aber dennoch verschieden. „Die Schnittmengen sind bisher noch nicht so groß“, sagt Poschenrieder. Der Kugelberglauf, der 2022 seine Premiere gefeiert hatte, hat durch seinen vergleichsweise lockeren Rahmen eine eher jüngere Klientel angesprochen. Der Hauchberglauf wiederum ist traditionell auch bei den älteren Jahrgängen beliebt. Der Eistobellauf wiederum ist der Klassiker schlechthin, der querbeet Läufer aus allen Ecken der Region anzieht.

Für die Gesamtwertung zählt jeder Lauf. Ein Streichresultat gibt es nicht. Wer alle drei Läufe absolviert, kommt auf 24,6 Kilometer und fast 1000 Höhenmeter – bergauf, bergab und flach geradeaus, über Asphalt, Schotter, Wiesen und Wurzeltrails. Freilich gilt: Jede Veranstaltung steht auch weiterhin für sich. Wer möchte, kann auch nur einen Lauf absolvieren.

Der Hauchenberglauf am kommenden Samstag findet im Rahmen des Laufsporttags in Weitnau statt. Es gibt eine Einzel-, Mannschafts-, und Staffelwertung. Um 13.30 Uhr starten die Kinder- und Schülerläufe (in Zweier-Teams, von Minis ab Jahrgang 2020 bis Schüler, Jahrgang 2008). Start ist auf dem Weitnauer Sportplatz.

Startschuss zum Hauchenberglauf fällt um 17 Uhr

Der Hauchenberglauf ist traditionell gleichzeitig die Schwäbische Berglauf-Seniorenmeisterschaft ab der Altersklasse 35 (Männer und Frauen). Um 17 Uhr erfolgt der Startschuss unterhalb der Kirche. Zumeist auf gekiesten Waldwegen verläuft der Berglauf über 6,8 Kilometer und 509 Höhenmeter hoch zum Turm am Alpkönigblick. Die Strecke ist ganzjährig ausgeschildert. (mit bes)

Weitere Informationen und Anmeldung auf der Homepage des Veranstalters.

Lesen Sie auch: So ticket Grüntenhaus-Pächterin und Laufstar Felicitas Deutschkämer