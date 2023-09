Der Kader des ESC Kempten steht - nun geht es aufs Eis

Der ESC Kempten steigt in die heiße Phase der Saisonvorbereitung ein. Diese beginnt für den Eishockey-Bayernligisten aber nicht in der heimischen Arena.

Die Kaderplanung beim Eishockey-Bayernligisten ESC Kempten ist pünktlich zum Start in die Vorbereitung auf dem Eis abgeschlossen. Das bestätigte der Sportliche Leiter Ervin Masek nach Bekanntgabe der letzten Verpflichtung des Deutsch-Tschechen Jakub Bitomsky.

Kader des ESC Kempten ist komplett

Im Ausblick auf die Saison gibt sich Masek optimistisch: „Ich bin mit dem aktuellen Kader mehr als zufrieden. Das Ziel, die Mannschaft zu verjüngen und einen Umbruch in Richtung Zukunft einzuleiten ist uns gut gelungen“, sagte Masek. Der ESC Kempten habe nun eine „Mischung aus jungen und hungrigen Spielern, die sich im Senioreneishockey beweisen wollen, wie auch aus Spielern mit Erfahrung aus Bayern- und Oberliga oder höher.“

Sven Curmann wird sich den Kampf um die Stammplätze genau anschauen

Besonders froh ist Masek, dass es gelang, die Positionen im Tor wie auch in Abwehr und Sturm doppelt zu besetzen. Damit ist der Kampf um die Stammplätze eröffnet und der neue ESC-Trainer Sven Curmann wird sich in der heißen Phase der Vorbereitung ein genaues Bild vom Leistungsstand seiner Spieler machen.

Ab Dienstag trainieren die Kemptener in Füssen auf Eis. „Dann konzentrieren wir uns rein auf das Sportliche“, sagte Masek. „Es ist eine große Herausforderung für den stark veränderten Kader, sich kennenzulernen und zu einer funktionierenden Einheit zu werden. Daran arbeiten unsere Trainer mit dem Team bereits intensiv.“

Saisonstart in der Eishockey-Bayernliga ist am 15. Oktober

Das Sommertraining sei bisher gut gelaufen, der spätere Start in die Hauptrunde – am 15. Oktober mit dem Heimspiel gegen die EA Schongau – komme dem ESC ebenfalls entgegen. „Die Jungs haben hart gearbeitet und freuen sich schon auf das Training in Füssen. Wir werden die Zeit nutzen, um bestmöglich in die Saison zu starten. Jetzt freue ich mich nur noch darauf, die Spieler endlich gemeinsam auf dem Eis zu sehen“, sagte Masek.

ESC Kempten bestreitet erstesm Testspiel gegen die Stuttgart Rebels

Ihr erstes Testspiel bestreiten die Sharks am Freitag, 8. September (20 Uhr), bei den Stuttgart Rebels. Die Baden-Württemberger haben nach langen Verhandlungen mit dem Deutschen Eishockey-Bund die Erlaubnis erhalten, in der kommenden Saison in der Oberliga anzutreten. Die Generalprobe vor dem Saisonstart bestreiten die Sharks schließlich am Sonntag, 8. Oktober, zuhause gegen den Eishockey- Landesligisten EV Pfronten Falcons. (mit has)

