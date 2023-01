0:1-Rückstand: So hart griff ESC-Trainer Waibel in der Kabine durch

ESC Kempten liegt gegen Waldkraiburg mit 0:1 zurück. Gleichzeitig führt Konkurrent Geretsried mit 3:0. Da platzt Trainer Waibel in der Kabine der Kragen.

23.01.2023 | Stand: 23:21 Uhr

Es gibt auch auf den Tribünen des ESC Kempten die zwei Gattungen Fans, die zwar dasselbe wollen, aber gedanklich höchst unterschiedlich herangehen. Die einen befürchten das Schlimmste, die anderen glauben auch dann noch an ein Happy End, wenn sich alle negativen Vorzeichen gegen den ESC verschwört haben. Eine Blitzumfrage unter den 500 Zuschauern am Sonntag hätte Mitte des letzten Drittels, beim Stand von 1:1, vermutlich auch eine krasse Fanspaltung ergeben. „Das geht heute in die Hose“, hörte man von links. Und von rechts: „Papperlapapp, die Waldkraiburger sind ja noch schlechter.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.