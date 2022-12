So lief der erste Arbeitstag von ESC-Neuzugang Raphael Gosselin

Eishockey-Bayernligist ESC Kempten besiegt Peißenberg mit 4:3. Wie sich Stürmer Raphael Gosselin bei seinem Debüt präsentierte.

26.12.2022 | Stand: 15:14 Uhr

Dieser Freitagabend hinterließ im Kemptener Eisstadion eindeutig mehr zufriedene und fröhliche Gesichter als zerkniffene und enttäuschte. Klar, ein paar Peißenberger Fans ärgerten sich. Nicht nur wegen der 3:4-Niederlage ihres Teams, sondern weil sie ab dem zweiten Drittel im Gästeblock von einer stattlichen Anzahl an Polizisten eingekesselt und beobachtet wurden. Doch auch bei den rund 150 Gästefans reifte am Schluss die Erkenntnis, ein richtig gutes Eishockey-Bayernliga-Match erlebt zu haben, das von Beginn an hart umkämpft war und bis zur Schlusssirene spannend blieb.

