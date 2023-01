Schreckmoment bei Overtime-Sieg des ESC Kempten: Anton Zimmer muss verletzt vom Eis

Im Kampf um einen Platz in der Aufstiegsrunde bewahrt Eishockey-Bayernligist ESC Kempten nach dem 3:2-Overtime-Sieg gegen Dorfen den Vorsprung auf Schweinfurt.

09.01.2023 | Stand: 16:01 Uhr

Gute Nachrichten gab es für den ESC Kempten schon vor dem Sonntagsspiel gegen den ESC Dorfen. Die Verfolger der Sharks, die auf dem achten Platz der Eishockey-Bayernliga stehen, hatten allesamt ihre Freitagsspiele verloren. Sowohl Schweinfurt als auch Geretsried und Dorfen gingen leer aus. Für den ESC bot sich also im Duell mit den Oberbayern eine gute Gelegenheit, einen weiteren Schritt in Richtung Aufstiegsrunde zu machen.

Das gelang auch beim 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)-Sieg nach Verlängerung vor 398 Zuschauern im Kemptener Eisstadion. Allerdings musste ESC-Trainer Harald Waibel seine Reihen erneut umstellen. Diesmal fehlten Adam Suchomer, Nikolas Oppenberger, Michel Maaßen und Lars Grözinger. Während des ersten Drittels fiel auch noch Anton Zimmer aus. Der 28-Jährige musste nach einem Kniecheck verletzt vom Eis. „Es war ein schwieriges Spiel, gerade auch wegen der vielen Ausfälle. Von daher bin ich mit der Leistung und den zwei Punkten zufrieden. Bei Anton gibt es noch keine Diagnose“, sagte Waibel bei der Pressekonferenz nach der Partie.

ESC Kempten nutzt fünfminütige Überzahl nach Foul an Anton Zimmer nicht

Trotz der vielen fehlenden Spieler startete der ESC Kempten offensiv in die Begegnung und war zunächst überlegen. Daniel Rau brachte sein Team in Führung, ein unnötiger Puckverlust führte jedoch zu einem Konter der Gäste und in der Folge zum 1:1.-Ausgleich. In Überzahl sorgte Timo Schirrmacher für die erneute ESC-Führung. Diese hätte auch durchaus höher ausfallen können, denn nach dem Foul an Zimmer ging Kempten mit fünfminütiger Überzahl ins zweite Drittel. „Mit dem ersten Drittel war ich zufrieden – mit der Einschränkung, dass wir hätten höher führen können“, sagte Waibel.

Allerdings blieb die Überzahl ungenutzt. Dorfen kam dafür besser ins Spiel, ESC-Torwart Danny Schubert bewahrte sein Team mehrfach vor dem Ausgleich. Machtlos war er allerdings kurz vor Spielende, als die Scheibe vom Schlittschuh eines Mitspielers abgefälscht hinter ihm zum 2:2 landete.

Einzelleistung von Stürmer Martynek sichert ESC-Sieg in der Overtime

In der Verlängerung hatten beide Teams ihre Chancen, durch eine schöne Einzelleistung sicherte der tschechische Stürmer Rostislav Martynek seinem ESC Kempten den zweiten Punkt. „Im letzten Drittel haben wir die vorzeitige Entscheidung verpasst. Aber grundsätzlich muss man Dorfen erstmal schlagen. Sie arbeiten über die komplette Spielzeit sehr hart und sind schwer zu bespielen“, sagte Waibel.

Nachdem auch der ERV Schweinfurt mit einem Penaltysieg über den ESV Buchloe zwei Punkte einfuhr, bleibt der Abstand zu den Unterfranken bei noch vier ausstehenden Spielen bei sechs Punkten.

