Vor 1968 Zuschauern: So feiert der ESC Kempten den Derby-Sieg gegen Buchloe

ESC Kempten gewinnt das Heimspiel gegen Buchloe mit 6:4. Kapitän Eric Nadeau feiert sein Comeback, außerdem debütiert ein 22-jähriger Neuzugang.

29.12.2022 | Stand: 18:19 Uhr

Für Daniel Rau und Torwart Danny Schubert war der Arbeitstag auch nach der Schlusssirene noch nicht beendet. Lautstark forderten die Fans des ESC Kempten, dass sich die beiden nochmal auf dem Eis zeigten, während die Mannschaftskollegen schon auf dem Weg in die Kabine waren. So kehrten Rau und Schubert um und ließen sich vom Anhang der Sharks nach dem 6:4 (3:3, 2:1, 1:0)-Sieg gegen den Bayernliga-Konkurrenten ESV Buchloe feiern. Dem ESC Kempten gelang damit im „Hockey-Classic“ genannten Heimspiel der dritte Sieg in Folge. Das Derby hatte neben zehn Toren noch weitere Geschichten zu bieten.

Nadeau feiert Comeback Wegen einer Schulterverletzung musste ESC-Kapitän Eric Nadeau in den letzten vier Partien pausieren. Gegen Buchloe

Gosselin trifft und fliegt Seinen ersten Treffer im ESC-Trikot erzielte Neuzugang Raphael Gosselin. Der 25-jährige Kanadier stand nach sieben Minuten goldrichtig vor dem Buchloer Tor und schob zum Führungstreffer ein. Zu Beginn brachte ESC-Trainer Harald Waibel Gosselin in der ersten Sturmreihe zusammen mit den Routiniers Nikolas Oppenberger und Rostislav Martynek. 18 Sekunden vor Schluss stand der Kanadier dann erneut im Rampenlicht. Wegen Stockstichs musste er mit einer Spieldauerstrafe vorzeitig in die Kabine.

Landerer gibt Debüt Er kommt ganz frisch vom ERC Lechbruck und absolvierte am Mittwochabend sein erstes Bayernliga-Spiel für den ESC Kempten: Louis Landerer. Der 22-jährige Verteidiger wurde mit einer Förderlizenz ausgestattet. Diese ist Teil einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem ESC und dem Landesligisten aus Lechbruck, wonach Spieler der Jahrgänge 1999 bis 2005 jeweils für den Kooperationspartner per Förderlizenz spielberechtigt sind. Landerer wurde im Nachwuchs des ESV Kaufbeuren und des EV Füssen ausgebildet. 1968 Zuschauer sahen den Derby-Sieg des ESC Kempten gegen Buchloe am Mittwochabend. Bild: Dirk Klos

Martynek setzt Serie fort Nach seinen beiden Treffern beim 2:1-Sieg in Ulm traf Rostislav Martynek nun drei Mal gegen Buchloe. Der 41-jährige Tscheche präsentiert sich momentan in herausragender Form – was er gegen Buchloe bei zweien seiner Treffer auch durch eine ordentliche Portion Schlitzohrigkeit zeigte.

Zuschauerziel verpasst 2022 Zuschauer hatte der ESC Kempten als Ziel für das Hockey-Classic-Spiel ausgegeben. Letztlich kamen 1968 Eishockey-Fans zum Derby am Mittwochabend. Diese Zahl bedeutet dennoch Rekordkulisse für den ESC in dieser Saison. „Es gibt dem Team einen Kick. Die Fans waren wie der sechste Mann, das motiviert ungemein“, sagt Nadeau. Bisheriger Spitzenwert waren 578 Zuschauer kurz vor Weihnachten im Spiel gegen Peißenberg (4:3). Insgesamt kamen in den zehn Heimspielen vor dem Hockey-Classic-Derby gegen Buchloe im Schnitt 430 Zuschauer.

Jahresabschluss in Schweinfurt Im letzten Spiel vor Silvester ist der ESC Kempten (7. Platz/38 Punkte) am Freitagabend (20 Uhr) in Schweinfurt (10./29) gefordert. „Mental sind wir einer guten Verfassung. Wir müssen so weiterarbeiten, dann klappt es mit der Aufstiegsrunde“, sagt Kapitän Nadeau.

