Vor Beginn der Meisterrunde: ESC Kempten holt Verstärkung

Eishockey-Bayernligist ESC Kempten bestätigt vor dem Beginn der Meisterrunde die Verpflichtung eines neuen Verteidigers. Um wen es sich dabei handelt.

31.01.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Der ESC Kempten hat den Sprung in die Meisterrunde der Eishockey-Bayernliga geschafft – und präsentiert vor dem ersten Spiel am Freitag (20 Uhr) in Königsbrunn einen weiteren Neuzugang.

Verteidiger Kodi Schwarz verstärkt künftig die Sharks-Defensive. Der 27-jährige Deutsch-Kanadier kommt vom kanadischen Klub Smithers Steelheads nach Kempten. Der Rechtsschütze hat Europa-Erfahrung und bringt mit 84 Kilo bei 1,83 Metern gute Maße für einen Abwehrspieler mit.

2017/2018 wurde Schwarz DEL2-Meister mit Bietigheim

Im ersten Jahr in Europa erzielte er 2016/2017 16 Punkte in 21 Spielen für die Red Bull Juniors Salzburg. In der Folgesaison wurde er mit den Bietigheim Steelers Meister in der DEL2 und kam dabei auf 50 Einsätze. Anschließend zog es Schwarz wieder nach Kanada. Der Neuzugang wird am Mittwoch in München landen und gleich zur Mannschaft stoßen. (has)