ESC Kempten präsentiert vier Neuzugänge fürs Bayernliga-Team

Bayernligist ESC Kempten treibt die Kaderplanung voran und holt unter anderem zwei Talente vom EV Füssen. Kommende Woche startet der Dauerkartenverkauf.

04.08.2023 | Stand: 16:06 Uhr

Eishockey-Bayernligist ESC Kempten hat die nächsten Spieler für die kommende Saison vorgestellt. Zwei Neuzugänge stoßen vom EV Füssen zu den Sharks. Künftig laufen die 19-jährigen Colin Witting und Nikolai Streif für den ESC auf. „Colin und Nikolai waren im letzten Jahr fester Bestandteil ihrer U20-Mannschaft in Füssen. Wir bieten den beiden die Plattform, sich im Seniorenbereich zu etablieren – mit dem Ziel, beide zu gestandenen Bayernliga- Spielern zu entwickeln“, sagte Ervin Masek, der Sportliche Leiter des ESC Kempten.

Dafür sei Trainer Sven Curmann der geeignete Mann. „Er entwickelt die jungen Spieler weiter. Wir freuen uns auf die beiden“, sagte Masek. Zwei weitere Kaderverstärkungen kommen aus der 1b-Mannschaft der Sharks. Mit Kilian Hubbauer rückt laut Masek ein talentierter junger Spieler auf. „Er hat das Zeug zu einem guten Bayernliga-Verteidiger“, sagt Masek. Der 21-jährige gebürtige Kemptener durchlief die Nachwuchsabteilungen des EV Füssen, bevor er sich der 1b seiner Heimatstadt anschloss. Nun möchte er den nächsten Schritt wagen.

Kilian Hubbauer und Alexander Brugger erhalten Wechsellizenz

Alexander Brugger schnürte bereits von 2013 bis 2016 die Schlittschuhe für die damalige Landesliga-Mannschaft des ESC, ehe er wegen einer schwerwiegendem Verletzung pausieren musste. Nun möchte es der 31-jährige Stürmer nochmal wissen. Hubbauer und Brugger werden mit einer Wechsellizenz ausgestattet, die sowohl den Einsatz in der zweiten als auch in der ersten Mannschaft ermöglicht.

Dauerkartenvorverkauf am Dienstag und Donnerstag

Kommende Woche startet zudem der Dauerkarten des ESC Kempten. Dauerkarten werden am Dienstag, 8. August, und Donnerstag, 10. August, jeweils von 17 bis 19 Uhr in der Geschäftsstelle am Eisstadion verkauft. Die Dauerkarten sind gültig für alle Vorbereitungs- und Vorrundenspiele und die eventuellen Pre-Play-offs.

