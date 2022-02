ESC Kempten macht es gegen Schongau nochmal spannend

Nach dem 8:6-Sieg des ESC Kempten gegen den EA Schongau steht am Wochenende unter anderem das Heimspiel gegen den ESV Buchloe an.

Vieles deutete auf ein Schaulaufen der Sharks im letzten Drittel ein – dann bekam das Aufstiegsrunden-Duell zwischen dem ESC Kempten und der EA Schongau am Mittwochabend noch eine unerwartete Wendung. Mit einer 7:2-Führung ging der ESC beim 8:6 (3:1, 4:1, 1:4)-Heimsieg in das Schlussdrittel, schaltete dann aber einige Gänge zurück und machte die Gäste aus Oberbayern dadurch wieder stark.

Nach zuletzt vier Siegen aus bisher fünf Spielen in der Bayernliga-Aufstiegsrunde sollten die nächsten Zähler eingefahren werden. Und so starteten die Sharks auch in das Spiel gegen Schongau. Mauro Seider und zweimal Anton Zimmer sorgten für eine schnelle 3:0-Führung bereits nach gut zehn Minuten.

ESC Kempten führt zwischenzeitlich 7:1

Der ehemalige Kemptener Kevin Steiner verkürzte noch vor der Pause, binnen sechs Minuten bauten aber Dennis Paster, Eugen Scheffer, Nikolas Oppenberger sowie erneut Zimmer den Vorsprung im zweiten Abschnitt auf 7:1 aus, ehe Jason Lavallee noch vor der zweiten Pause auf 2:7 verkürzte.

EA Schongau dreht im dritten Drittel auf

Am Wochenende erneut gegen EA Schongau sowie gegen ESV Buchloe

Was folgte, war ein unerwarteter Spannungsabriss. Die Gäste aus Schongau waren nun überlegen und kamen bis 5:7 heran. Erst Lars Grözinger sorgte mit dem achten ESC-Treffer drei Minuten vor Schluss für die Entscheidung. Durch den insgesamt verdienten Sieg festigte der ESC aber den zweiten Tabellenplatz sichern, allerdings geht es an der Spitze der Aufstiegsrunde weiter sehr eng zu. Sowohl Tabellenführer Klostersee wie auch Kempten und Miesbach dahinter haben nach sechs Spielen jeweils 15 Punkte auf dem Konto und sind nur durch die Tordifferenz getrennt. (Lesen Sie auch: ESC Kempten setzt Siegesserie in der Aufstiegsrunde eindrucksvoll fort

Unmittelbar nach dem Schongau-Spiel richtete sich der Fokus der Sharks auf das anstehende Wochenende. Am Freitag (20 Uhr) geht es erneut gegen Schongau – diesmal findet die Partie in Oberbayern statt. Am Sonntag (18 Uhr) steht das Allgäu-Derby gegen den ESV Buchloe im Kemptener Eisstadion an.

Viel Zeit für Tüfteleien bleibt dem Kemptener Trainergespann Carsten Gosdeck und Markus Russler nicht. Lediglich der Donnerstag steht den Coaches zur Verfügung, um die richtigen Lehren aus der mit 14 Toren zumindest für die Zuschauer unterhaltsamen Partie, zu ziehen. Bei Schongau soll Kontingentspieler Roman Tomanek wieder zur Verfügung stehen, beim ESC Kempten fallen die Langzeitverletzten weiter aus. Damit dürfte feststehen, dass die aktuell erfolgreiche Mannschaft auch weiterhin mit maximal drei Reihen auf das Eis geht. (Lesen Sie auch: Nach Corona-Infektion ist Indians-Kapitänin wieder an Bord)

ESV Buchloe will Play-off-Platz sichern

Mit Spannung erwartet wird auch das Duell gegen Buchloe. Die Ostallgäuer stehen aktuell auf Rang fünf und schielen auch noch auf die vier Playoff-Plätze. Im Kader der Gäste stehen der Führende der Aufstiegsrunden-Scorerliste, Michal Petrak und der ehemalige Kemptener Markus Vaitl, der rechtzeitig zu den Play-offs in Topform ist. Vaitl rangiert zur Zeit auf Rang acht der Scorer-Wertung, dazwischen liegen gleich sechs Spieler der Sharks, angeführt von Lars Grözinger.

